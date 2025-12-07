Mensaje directo a Aston Martin: Alonso se reivindica tras su hazaña en Abu Dhabi: "Con un coche normal..."

El asturiano firmó una de las mejores carreras del año para certificar un sexto puesto de mucho mérito. Eso sí, Fernando ha vuelto a criticar con dureza el rendimiento del Aston Martin.

Fernando Alonso tenía muchas ganas de terminar la temporada. El bicampeón del mundo ya venía de varios grandes premios reconociendo que ya ponía gran parte de su atención en el rendimiento del coche de 2026.

El AMR25 ha sido un auténtico dolor de muelas en cuanto a rendimiento se refiere. Alonso no ha dudado en criticar las mediocres prestaciones de su monoplaza. El Aston ha mostrado durante muchas carreras uno de los ritmos más lentos de todos.

Fernando, como lleva haciendo ya algunas temporadas, ha sido capaz de exprimir al máximo un Aston que no daba para más. Aún así, la experiencia y determinación del asturiano le ha permitido firmar resultados como el cosechado en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde ha sido sexto.

Todo lo que no sea ganar para Alonso es un mal resultado. De hecho, tras finalizar en décima posición en el Mundial, Fernando ha asegurado que para él es un resultado "horrible". Sin embargo, la esperanza del español y de todo Aston está puesta en la temporada que viene.

Fernando está llamado a luchar por 'cosas grandes' en 2026 si el Aston rinde según lo esperado. Adrian Newey ha estado al mando del desarrollo del coche. El desempeño del 'mejor ingeniero de la historia' junto con el de Alonso es lo que hace presagiar una mejora considerable en la escudería británica.

Fernando le ha confesado a Pedro De La Rosa en los micrófonos de 'DAZN' que acabaría "primero" con un coche "normal". Está por ver si Aston Martin es capaz de darle un coche en condiciones al bicampeón en lo que podría ser su último año en la Fórmula 1.