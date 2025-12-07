Llamativo consejo de Sainz a Verstappen en la pelea por el Mundial: "Les haría a los McLaren la vida imposible"

El piloto madrileño se ha puesto en el lugar de Max para afrontar la última carrera del curso. Tiene claro cual sería su estrategia en ese caso, sin embargo, asegura, "la cuestión es ver como actúa McLaren".

No queda prácticamente nada para que se decida el mundial de Fórmula 1 de 2025. En Yas Marina, Lando Norris tratará de defender la ventaja obtenida durante todo el año en la clasificación. Lo hará partiendo desde el tercer puesto, justo detrás de su compañero en McLaren, Oscar Piastri.

Desde la 'pole position' lo hará Max Verstappen, el piloto de Red Bull necesita recortar 12 puntos al británico para conseguir su quinto mundial. A Lando le basta con hacer podio, lo que deja al neerlandés en una complicada situación, donde será vital para él trazar una buena estrategia.Carlos Sainz se ha puesto en su lugar.

El madrileño tenía claro cual sería su táctica: "Si yo fuera Verstappen, les haría a los McLaren la vida imposible". Especifica que trataría de asegurarse la primera posición para luego "aparcar el autobús en el tercer sector y que se metan Rusell y Leclerc en la pelea".

Parece el plan más viable para el piloto de Red Bull, quien, según Carlos, está siendo "bastante dominante" en Abu Dhabi. Algo que al conductor de Williams "le pilla por sorpresa".

La clave que decidirá el campeonato para Sainz reside en la forma de actuar de McLaren con sus pilotos, así lo afirmaba para los micrófonos de 'DAZN': "Max va a ganar la carrera así que es cuestión de ver cómo lo hace McLaren con Lando y Oscar".