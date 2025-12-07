Detenido tras el hallazgo del cadáver de una joven en una vivienda de El Viso del Alcor (Sevilla): se investiga como posible crimen machista

Los detalles La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 35 años, quien pudo haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la víctima, cuyo cuerpo presentaba signos de violencia por arma blanca.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una joven de 30 años en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, en la que se había declarado un incendio, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

Tras el aviso por el incendio en una vivienda de El Viso del Alcor, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta ese lugar y encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia, aunque será la autopsia y la investigación las que determinen si la muerte fue anterior o posterior al incendio.

No obstante, según el subdelegado, la Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista, ya que el detenido podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

La víctima no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género, pero el detenido sí lo estaba fruto de una relación anterior con otra mujer.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento para que "cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

'016', teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.