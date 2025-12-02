El vídeo donde Lamine Yamal desvela la última vez que pasó miedo: "Volvía de vacaciones y tenía que ir a casa de mi madre"

Lamine Yamal confesaba en una entrevista para la CBS algunas curiosidades de su vida, como que temía la reacción de su madres tras pasar muchos días fuera durante sus vacaciones o quién es la persona a la que hace más caso.

Ayer en 'El Chiringuito' analizaron la entrevista que ha concedido Lamine Yamal a un medio de la CBS en el que ha desvelado algunas intimidades.

Por ejemplo, el delantero del F.C. Barcelona confesaba que la última vez que había sentido miedo fue "cuando volví de las vacaciones y tenía que ir a casa de mi madre". "Había estado mucho tiempo fuera de casa y eso es suficiente para que me diga algo", comentaba el futbolista.

Lamine también hablaba sobre las personas de su entorno más cercano y aseguraba que la palabra 'no' "me lo dicen todos, la pregunta sería ¿a quién le hago caso?". En su caso, lo tiene claro: "A mi madre".

"Si hoy veis a Lamine jugando con rebequita ya sabéis que la orden no viene del entrenador", comenta María Gómez en el vídeo sobre estas líneas, en el que Dani Mateo alucina con el tamaño de las gorras que se llevan hoy en día.

