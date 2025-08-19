El jefe de Ferrari señala las diferencias entre Hamilton y Sainz: "No es como Carlos..."

Frederic Vasseur ha hablado sobre la crisis de resultados del heptacampeón en su primer año con los de Maranello y ha establecido una comparativa con el madrileño.

La primera campaña de Lewis Hamilton con el cuadro italiano está rozando la pesadilla. El inglés no termina de adaptarse y está siendo superado por Charles Leclerc tanto en clasificación como en resultados en carrera. De hecho, no ha conseguido ningún podio este 2025.

El jefe de Ferrari, Frederic Vasseur, ha sido el principal valedor del fichaje del británico. Ha restado hierro a los problemas de este y ha desgranado las diferencias que existen con Carlos Sainz quien adquirió el papel de reemplazado: "Cuando Lewis llegó a Ferrari, ingenuamente pensamos que lo tendría todo bajo control".

"No es como Carlos Sainz, que cambia de equipo cada pocos años y estaría familiarizado con este proceso. Lewis tardó cuatro o cinco carreras en controlar la situación", ha reseñado un Vasseur que reconoce el gran problema con el heptacampeón: "Subestimamos el cambio a un entorno diferente".

"Había estado en el mismo equipo durante 18 años antes de eso, si es que podemos decir que McLaren y Mercedes son la misma casa. Era un equipo inglés y el entorno del motor siempre fue el mismo", ha apostillado Vasseur en declaraciones a 'AMuS'.

Por tanto, el dirigente francés no tiene ninguna duda a la hora de evaluar la atmosfera que existe en cada constructor: "Hay una mayor diferencia entre Ferrari y Mercedes que entre Mercedes y McLaren".

"Es muy autocrítico"

El exdirigente de Sauber ha reconocido que el carácter del siete veces campeón del mundo es complicado. Prueba de ello fue el pasado GP en Hungría donde, tras su mala clasificación y la imposibilidad de remontar en carrera, mostró su espíritu más autodestructivo: "Es muy autocrítico".

"Siempre tiene arrebatos extremos. A veces es demasiado duro con el coche, a veces consigo mismo. Quiere sacar el máximo provecho de sí mismo y de todos en el equipo", ha defendido el galo.