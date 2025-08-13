Pesimismo total de Charles Leclerc: "¿Ser más fuertes que McLaren en alguna pista? Espero..."

El piloto de Ferrari tiene muy malas noticias para los suyos y ya apunta que estarán por detrás de McLaren en lo que queda de 2025.

Da igual salir en la pole. Los McLaren serán los que acaben ganando la carrera y seguramente también haciendo segundo. Es el lamento de Charles Leclerc, que en Hungría podía aspirar a la victoria pero acabó incluso fuera del podio. Por detrás del Mercedes de George Russell.

En palabras que recoge 'Motorsport', el monegasco lamenta que en ninguna pista su Ferrari estará al nivel del McLaren.

"No creo que haya ninguna pista en la que pensemos que somos más fuertes que McLaren. Consistentemente, McLaren va a ser el coche más fuerte este año. Red Bull está un poco más irregular, al igual que nosotros y Mercedes, pero McLaren es una constante. Por ahora, no hay ningún circuito donde vaya y piense que seremos los favoritos, aunque espero sorprenderme", dice Charles.

Sobre las horas de túnel de viento, Leclerc no está pensando en la temporada y sí en conseguir podios y alguna victoria en este 2025: "Cuando estamos en pista, queremos acabar lo más arriba posible y luego ya gestionaremos las horas de túnel de viento que tengamos. Nuestro objetivo es ir a por lo más alto".

"Donde sea que terminemos, trabajaremos desde ahí y veremos cuántas horas de túnel tenemos el año que viene", sentencia el compañero de Lewis Hamilton.