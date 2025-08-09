McLaren explica porqué no se entromete en la lucha entre Norris y Piastri por el título: "El riesgo..."

Zak Brown, jefe de la escudería británica, ha revelado el porqué de la decisión del equipo de no tomar partida en la batalla que están librando sus dos pilotos por el campeonato mundial de la Fórmula 1.

Lando Norris y Oscar Piastri son los dos máximos favoritos para alzarse esta temporada con el título de la F1. El británico y el australiano están siendo muy superiores a sus rivales más directos, en parte, por la superioridad del McLaren sobre otros monoplazas como el Red Bull, el Ferrari o el Mercedes.

Sin embargo, diputada la primera mitad de temporada, ha sorprendido como la escudería 'papaya' ha gestionado las aspiraciones al campeonato de sus dos pilotos. Y es que McLaren tomó la decisión de no entrometerse beneficiando a uno u otro. Y eso ha hecho.

La escudería ha dado rienda suelta a que ambos batallen libremente, algo considerablemente arriesgado pero bastante honesto. Zak Brown, jefe de McLaren, ha explicado cómo es esa gestión y si podrían llegar a interceder en algún momento: "Sabemos el riesgo que hay al no apoyar a un piloto claramente, pero les daremos a Oscar y Lando las mismas oportunidades para luchar en la pista y ganar el campeonato mundial de pilotos".

"Cuando se trata de luchar por un título entre compañeros de equipo, cada uno tiene una perspectiva diferente, y algunos pueden ser críticos, así que es importante aclarar algunas cosas", ha asegurado Brown en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El directivo estadounidense confía en la decisión debido también a los pilotos que tiene: "Creo firmemente que tenemos la mejor alineación de pilotos de la Fórmula 1, y no la cambiaría por ninguna otra. En segundo lugar, cuando dos pilotos compiten por el campeonato, es normal que haya mucha emoción, y nosotros la compartimos. No hay nada que nos guste más que ver a estos chicos luchar en la pista. Así que, que gane el mejor".