El equipo ciclista Israel-Premier Tech renunciará a su nombre e imagen para "alejarse de su identidad israelí"

Los ciclistas del Israel-Premier Tech durante la Vuelta, mientras manifestantes protestan contra su participación

¿Por qué es importante? El equipo toma esta decisión después de las multitudinarias protestas propalestina celebradas durante La Vuelta.

El equipo ciclista Israel-Premier Tech, fundado hace 11 años, cambiará de nombre y se alejará de su identidad israelí, tras las protestas durante La Vuelta España por la guerra en Gaza. Según un comunicado, esta decisión busca asegurar el futuro del equipo, manteniendo su compromiso con corredores y socios. Originalmente fundado como Cycling Academy para fomentar el talento joven en países no tradicionales, adoptó el nombre actual hace cuatro años. Sylvan Adams, dueño del grupo, se retirará de la participación diaria. El nuevo nombre se anunciará pronto, manteniendo su misión de desarrollar talento ciclista global.

El Israel-Premier Tech, fundado hace 11 años, dejará de llamarse así tal y como informó el equipo ciclista este lunes en un comunicado, en el que explicaron su intención de "alejarse de su actual identidad israelí". La decisión viene después de las multitudinarias protestas contra el equipo durante La Vuelta España por la guerra en Gaza y las peticiones para echarle de la competición.

"Con un compromiso inquebrantable con nuestros corredores, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen de la marca del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificios, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo", apuntaron en el documento.

Hace once años se fundó el equipo Cycling Academy con la visión de fomentar el talento joven de países no tradicionales en el ciclismo, como Israel, proporcionando a los aspirantes a ciclistas una vía clara hacia el ciclismo profesional.

Adquirió el nombre de Israel-Premier Tech hace cuatro años y durante este periodo los propietarios y la dirección del equipo han reconocido "la necesidad de un cambio".

El empresario canadiense Sylvan Adams, dueño del grupo, ha decidido retirarse de su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, "centrándose en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial", de cara a la temporada 2026.

Para finalizar, el comunicado indicó que el nuevo nombre "se revelará pronto" y que el equipo "seguirá fiel a su promesa fundacional", es decir "desarrollar el talento ciclista de todo el mundo".

"A nuestros seguidores, gracias por vuestro apoyo inquebrantable a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar juntos este viaje", concluyó el comunicado del equipo Israel-Premier Tech.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.