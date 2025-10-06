Parte médico de Marc Márquez: ¿Cuándo volverá de su lesión?

Ducati ha informado que el campeón de MotoGP se perderá los Grandes Premios de Australia y Malasia tras detectarle una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombro derecho.

Ya se conoce el alcance de la lesión de Marc Márquez después de que el ilerdense se haya sometido a diversas pruebas tras aterrizar en Madrid en la mañana de este lunes.

El ilerdense, que sufrió una aparatosa caída en el Gran Premio de Indonesia después de que Marco Bezzecchi le embistiera en la salida, causará baja en los Grandes Premios de Australia y Malasia.

Así lo ha confirmado Ducati a través de un comunicado en el que informa que el eneacampeón sufrió una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombro derecho.

"La exploración clínica y la evaluación radiológica han descartado cualquier relación con lesiones previas y han confirmado la ausencia de desplazamiento óseo significativo", señala el equipo italiano en el texto.

Es por ello que Marc se someterá a "un tratamiento conservador, que consiste en reposo e inmovilización del hombro afectado hasta la curación completa y la consolidación clínica de la fractura".

El de Cervera espera estar en Portugal dentro de un mes, aunque tampoco se descarta que vuelva en la carrera final en Cheste.

"Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar el plazo de recuperación. Mi objetivo es volver antes del final de la temporada, pero sin apresurarme más allá de las recomendaciones médicas. Tanto mis objetivos personales como los del equipo se han cumplido, así que ahora la prioridad es recuperarme adecuadamente y volver al 100%", ha explicado el ilerdense.