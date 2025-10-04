La llamativa reacción de Acosta tras su caída cuando iba segundo en la 'sprint': "No hay que hacer nada..."

El piloto murciano se cayó en la curva 1 de la vuelta 5 del trazado de Mandalika cuando iba segundo y luchaba por conseguir la victoria en la 'sprint'.

Pedro Acosta salió quinto en la carrera al 'sprint' del GP de Indonesia. Un gran comienzo le permitió escalar posiciones y después de colocarse en tercer lugar completó un nuevo adelantamiento para pasar a perseguir a Fermín Aldeguer, líder de la carrera.

Sin embargo, el de Mazarrón se fue al suelo en la frenada de la curva uno durante la vuelta cinco y perdió la posibilidad de luchar por la carrera. El de KTMse mantuvo agarrado a la moto durante su caída y logró levantarla pero no pudo evitar tener que volver al box para retirarse definitivamente de la carrera.

"Sabemos las limitaciones que tiene nuestra moto, que no hace falta hacer nada diferente para que te sorprenda. Dentro de lo que cabe la moto no estaba funcionando mal, lo que pasa es que a veces te sorprende", explicaba el piloto en declaraciones recogidas por 'MotorSport' después de la carrera.

Acosta firmó un gran viernes y fue el tercer piloto más rápido del día. Sin embargo, la esperanza del murciano de luchar por la victoria en la 'sprint' se desvaneció tras el incidente aunque el domingo tendrá una nueva oportunidad para resarcirse en una carrera en la que nuevamente partirá desde la quinta plaza.

La carrera al 'sprint', sin Acosta en pista, se decidió en la última vuelta con el adelantamiento de Marco Bezzecchi a Fermín Aldeguer en una prueba que dejó una sanción a Marc Márqueztras un episodio desafortunado con Joan Mir y las caídas de Enea Bastianini, Somkiat Chantra, Johann Zarco o Fabio Quartararo.