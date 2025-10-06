Estalla la tensión en McLaren: Norris carga contra Piastri tras el choque en Singapur

El británico considera que "cualquiera en la parrilla habría hecho exactamente lo mismo" después de las críticas de su compañero de equipo.

"No deberías estar en la Fórmula 1"

Que Oscar Piastri no estuviera presente en la celebración del título del Mundial de Constructores fue algo muy revelador.

El australiano, después de que Lando Norris le tocase en la salida, cargó contra su compañero de equipo por radio.

"No es justo, lo siento. Eso no es justo. Si tiene que evitar otro coche chocando contra su compañero, pues es una pésima maniobra de evasión", señaló tras la carrera.

Pues bien, Norris, que terminó tercero por delante de Piastri, no dudó en responderle 'sugiriéndole' que si le parecía ilegal la acción "no debería estar en la Fórmula 1".

"Cualquiera en la parrilla habría hecho exactamente lo mismo que yo, así que creo que si me culpas por ir por dentro y meter mi coche en un hueco tan grande, entonces sí, creo que no deberías estar en la Fórmula 1", apuntó.

A falta de seis carreras, Oscar lidera el Mundial con 336 puntos, 22 unidades más que Lando… y con la tensión cada vez más alta.