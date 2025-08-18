El increíble objetivo que se marca Sainz con Williams para 2026: "Mi sensación es que..."

El madrileño está satisfecho con el desarrollo de una temporada donde los resultados son mucho peores que las sensaciones, una situación que está convencido de que cambiará en el próximo Mundial.

Carlos Sainz no se está encontrando con Williams. La aspiraciones a principio de año eran bastante ambiciosas teniendo en cuenta que se hablaba hasta de poder entrar en la lucha por los podidos.

La realidad es que, a corto plazo, el piloto madrileño buscaba un coche con el que se pudiera divertir y que tuviera las cualidades necesarias para luchar por puntos dentro de la zona media. Después de 14 GP, las potenciales preocupaciones del piloto se han disipado después de un curso en el que no han llegado los mejores resultados pero ha habido buenas sensaciones.

"Este año ha superado mis expectativas en cuanto al rendimiento del coche y a lo que el equipo es capaz de hacer. Por lo tanto, estoy muy tranquilo y sereno con la decisión. Sólo me frustra que los resultados no hayan sido mejores, porque las sensaciones dicen lo contrario, pero los resultados, por una razón u otra, no llegan. Me gusta ver el potencial porque veo que yo también lo tengo", apuntaba Sainz en unas declaraciones para 'Motorsport Italia'.

A partir de este punto, después de 'sacrificar el 2025', aparece un horizonte en 2026 que ilusiona al madrileño. Carlos confía en que Williams pueda luchar por el campeonato en el tramo final de las próximas regulaciones y espera que la escudería experimente una trayectoria ascendente al estilo McLaren entre 2022 y 2025.

"Veo un buen potencial y un proyecto muy sólido para ser realmente competitivos en el futuro. No me arrepiento de esta decisión, eso es seguro, y me siento bastante animado por lo que he visto. Mi esperanza y mi sensación es que podamos ser aspirantes al título", sentenciaba con contundencia el piloto en unas declaraciones tan llamativas como esperenzadoras.