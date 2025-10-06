La defensa de Begoña Gómez pide al juez Peinado información sobre los asistentes de las esposas de los presidentes del Gobierno

¿Por qué es importante? La mujer de Sánchez afronta una nueva cita con el juez Peinado tras su decisión de llevarla ante un jurado popular, también en la pieza separada que investiga por presunta malversación a Gómez y a su asesora.

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Carlos Peinado información sobre los asistentes de las esposas de anteriores presidentes del Gobierno, en el contexto de la investigación por presunta malversación que enfrenta junto a su asesora, Cristina Álvarez. La petición busca esclarecer si Álvarez excedió sus funciones al asistir a Gómez en actividades privadas. Los abogados de Gómez sostienen que la figura del asistente ha existido con anteriores jefes del Ejecutivo. El juez notificará a Gómez y Álvarez que, de proceder a juicio oral, serán juzgadas por un jurado popular. Además, Gómez enfrenta otras acusaciones como tráfico de influencias.

La defensa de Begoña Gómez ha vuelto a mover ficha y lo hace justo unas horas antes de la cita que tiene la mujer del presidente del Gobierno con el juez Peinado. Según ha podido saber laSexta, han solicitado al juez Carlos Peinado, toda la información existente sobre los asistentes que hayan tenido las esposas de los anteriores jefes del Ejecutivo. Este es el último movimiento de los abogados de Begoña Gómez bdentro de la pieza separada que la investiga por un presunto delito de malversación. Junto a ella, su asesora: Cristina Álvarez.

Según reza el escrito al que hemos tenido acceso, la defensa de la mujer del presidente Sánchez le ha solicitado al juez Peinado, el instructor del caso, que "se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno", es decir, a la Moncloa, para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno" y que se haga con "la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo".

Una petición de información que les sería útil de cara a la comparecencia de la tarde de este lunes. En ella, el juez le va a notificar, tanto a Gómez como a Álvarez, que de llegar a la apertura de juicio oral en esta pieza separada, también serán juzgadas por un jurado popular.

Pieza separada por malversación

Hay que recordar que el juez Peinado lleva tiempo investigando a Begoña Gómez en varios asuntos. En este caso, hablamos de la pieza separada que recae sobre ella y su Cristina Álvarez. Concretamente, si la asesora ayudó a la mujer del presidente en sus actividades privadas y, si al hacerlo, se excedió en sus funciones. En este sentido, los abogados de Gómez siempre ha argumentado que la figura de este asistente ha existido con anteriores jefes del Ejecutivo.

Es más, la propia Begoña Gómez ha sostenido lo mismo en sus declaraciones ante el magistrado. La última vez, el pasado 10 de septiembre, cuando señaló que Moncloa le informó de que tenía que designar a una persona que hiciera trabajos de asistentes, al igual que anteriores esposas de presidentes del Gobierno habían elegido a alguien de su confianza para este rol.

Los representantes de Gómez han enviado este escrito después de que el pasado 27 de septiembre el juez citase a los investigados en la pieza separada por malversación para comunicarles que serán enjuiciados por un jurado popular. En la pieza separada por malversación están investigados: Begoña Gómez, su asesora y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Este último, era el secretario general de la Presidencia del Gobierno en el momento del nombramiento de Álvarez.

Decimos también, porque hay que recordar que Peinado ya decidió y anunció a las partes que será un jurado popular el que enjuicie la pieza principal, en la que investiga a Gómez por delitos de: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo y apropiación indebida. Begoña Gómez no acudirá a la citación de este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde estará representada por su letrado, al igual que ocurrió el pasado 27 de septiembre.