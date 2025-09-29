Guerra de Israel en Gaza, en directo | Trump recibe a Netanyahu a las puertas de cerrar un acuerdo sobre Gaza

Familiares de rehenes reclaman a Trump que presione para un alto el fuego Familiares de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 han enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reclamar un alto el fuego en la Franja de Gaza y "seguir firme" en su compromiso para lograr un fin del conflicto, horas antes de su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Estamos agradecidos y dependemos de su fuerza y del asombroso poder de Estados Unidos", han dicho en su misiva, en la que piden a Trump que "permanezca firme ante cualquier intento para sabotear el acuerdo que ha presentado". "Hay demasiado en juego y nuestras familias han esperado demasiado tiempo como para que cualquier interferencia pueda descarrilar este progreso", han sostenido. Europa Press Compartir en X

Pacientes vuelven al hospital Shifa tras 12 horas aislado por tropas israelíes Los pacientes han podido volver este lunes por la mañana al hospital Al Shifa, el principal centro sanitario de la ciudad de Gaza, después de permanecer 12 horas aislado por la presencia de drones y tanques israelíes en la zona, según fuentes del Ministerio de Sanidad de Gaza a Efe. Según dichas fuentes, durante ese tiempo los drones sobrevolaban el hospital, peinando la zona e impidiendo el movimiento alrededor del centro, lo que impedía a los pacientes y heridos en los bombardeos acudir o ser trasladados al Shifa, en medio de la operación israelí para ocupar toda la capital gazatí. Después de permanecer aislado durante la tarde de este domingo y toda la noche y madrugada de este lunes, a las 08:00 de la mañana hora local los pacientes han podido volver a ir al Shifa, que ha retomado su asistencia de hemodiálisis y de urgencias. Los tanques, según fuentes locales, llegaron a estar a unos 700 metros del Shifa, un hospital ubicado cerca de la costa de la ciudad de Gaza, pero este lunes se han replegado unos cientos de metros. EFE

Israel mata al menos a 20 personas más en ciudad de Gaza Al menos 20 personas han sido asesinadas desde la medianoche en la ciudad de Gaza, donde continúa expandiéndose la operación terrestre del Ejército israelí, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta. 13 cadáveres llegaron al Hospital Shifa, el más importante de la ciudad y de la Franja, tras una noche en la que el complejo se vio rodeado por drones del Ejército israelí que impidieron el acceso al centro durante horas, según fuentes del Ministerio de Sanidad gazatí citadas por Efe. Los otros siete cuerpos llegaron a las morgues del Hospital Bautista Al Ahli. Además, el recuento de los informadores gazatíes recoge tres víctimas mortales más que llegaron a los hospitales de Al Awda (Nuseirat, centro), Mártires de Al Aqsa (Deir al Balah, centro) y Nasser (Jan Yunis, sur) respectivamente. EFE

El presidente de Israel, abierto a indultar a Netanyahu en su juicio por corrupción El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha asegurado durante una entrevista con la radio del Ejército que está abierto a conceder el indulto al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en su juicio por corrupción. "Si me solicitan que conceda un indulto, lo consideraré", ha dicho Herzog en la entrevista, recogida por medios israelíes, asegurando que ya había tratado de que su defensa y la Fiscalía llegaran a un acuerdo sobre los tres casos abiertos contra el mandatario. "Los casos de Netanyahu suponen una pesada carga para el sistema: son engorrosos y lo lastran", ha añadido. Desde diciembre de 2024, Netanyahu comparece dos veces a la semana en el juicio por corrupción en Tel Aviv, si bien pasará a testificar tres veces a la semana desde noviembre para acelerar el proceso. Alegando motivos de seguridad nacional o de salud, los testimonios de Netanyahu han sido suspendidos en varias ocasiones. EFE

Los hutíes reivindican ataques contra Israel en respuesta al bombardeo contra Saná Los rebeldes hutíes del Yemen han reivindicado una serie de ataques contra varios puntos de Israel como respuesta a los últimos bombardeos israelíes contra Saná, que acabaron con la vida de 11 personas y dejaron otras 206 heridas el pasado jueves. Según un comunicado compartido por el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, en X, los insurgentes yemeníes han llevado a cabo esta madrugada "una operación militar de alta calidad utilizando un misil balístico hipersónico 'Palestine 2' con múltiples ojivas" contra "objetivos sensibles en la zona ocupada de Jaffa (Tel Aviv)". También ha reivindicado el ataque de dos drones contra "dos objetivos vitales del enemigo israelí en la zona de Umm al Rashrash (Eilat)", en el sur de Israel que, según Sarea, "logró sus objetivos con éxito", sin agregar detalles sobre esta acción. El Ejército de Israel afirmó esta madrugada en una serie de comunicados que la defensa aérea había interceptado un misil lanzado desde el Yemen hacia territorio israelí y que hizo sonar las sirenas en varias zonas del país, sin especificar dónde. EFE

Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen tras el ataque mortal del jueves contra Saná El Ejército israelí ha anunciado en la madrugada de este lunes que ha interceptado un misil lanzado desde territorio yemení, que le ha llevado a activar las alertas en distintas zonas del país. "Tras las alertas activadas hace poco en varias zonas del país, se ha interceptado un misil lanzado desde Yemen", ha indicado en un mensaje difundido en su canal de Telegram, en el que ha notificado que "las alertas se han activado de acuerdo con la política establecida". Poco antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado en la misma plataforma que han identificado un misil lanzado desde el país árabe presumiblemente por los rebeldes hutíes, si bien hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el lanzamiento. El Ejército israelí bombardeó el pasado jueves la capital yemení, Saná, dejando un balance de nueve muertos, cuatro de ellos menores de edad, y más de 170 heridos, en respuesta al ataque con un dron de la insurgencia hutí que en la víspera dejó sobre la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, al menos 20 heridos. Los hutíes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas. La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, ahora representado por el Consejo Presidencial de Liderazgo y apoyado por la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí, y a los hutíes, respaldados por Irán, que controlan la capital, Saná, y zonas del norte y el oeste del país desde 2015. Europa Press

