El agorero pronóstico de Dani Pedrosa sobre la lesión de Marc Márquez

El expiloto duda que el de Cervera pueda estar disponible para correr en Australia y Malasia.

La lesión de Marc Márquez tras ser embestido por Marco Bezzecchi en el arranque del Gran Premio de Indonesia puede tener graves consecuencias para el nuevo campeón del mundo.

Tal y como él mismo señaló este domingo, ha sufrido una rotura en los ligamentos de su hombro derecho, ese mismo por el que tuvo que pasar hasta en cuatro ocasiones por quirófano tras su accidente en Jerez 2020.

Sin embargo, no se conoce aún el alcance de la lesión y, por ende, la fecha en la que Marc podría regresar a los circuitos.

Analizando su caída en 'DAZN', Dani Pedrosa no se mostró muy optimista: "Habrá que esperar los resultados de mañana o pasado pero no sé si podrá estar Marc presente en las próximas dos carreras".

Para finalizar la gira asiática resta el Gran Premio de Australia y el Gran Premio de Malasia, por lo que Márquez podría volver en un mes en Portugal o el 16 de noviembre en Cheste.

Sobre el accidente en sí, Pedrosa criticó el escalón que había entre asfalto y grava, lo que agravó la lesión.

"En estas escapatorias donde primero hay asfalto y después entras en la grava, es importante que la grava siempre esté algo más baja que el propio asfalto para que de alguna manera entres en una pequeña piscina de grava, vamos a decir. Porque si no sucede esto, que te encuentras con el escalón y a la velocidad que vas, pues evidentemente te puedes hacer más daño. Yo también he tenido caídas en las que me he hecho daño de esta manera", señaló.