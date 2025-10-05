La imagen que nadie quería ver: la terrible caída de Márquez que provocó una fractura en su hombro derecho

El de Cervera ha sufrido un accidente en la salida del GP de Indonesia y la preocupación ha invadido el circuito de Mandalika después de que Marc no pudiera mover el hombro tras la caída.

Marc Márquezllegaba al circuito de Mandalika después proclamarse campeón del mundo en Japón. El ilerdense llevaba un fin de semana aciago, el peor de la temporada, durante un Gran Premio de Indonesia en el que el piloto daba prioridad a no asumir riesgos y evitar daños por caídas.

De hecho, en un curso donde el 93 nos ha malacostumbrado a contar sus carreras prácticamente por podios o victorias, el propio Márquez advertía que nadie contara con que brillara en la carrera del domingo.

Sin embargo, el comienzo del evento traía las peores noticias. La salida terminó con Marc Márquez en el suelo después de sufrir un incidente con Marco Bezzecchi. El italiano atropellaba la moto del de Cervera y ambos terminaban sobre la pista.

Marc dejó la imagen que nadie quería ver y al levantarse hacía sonar todas las alarmas al llevarse el brazo contrario al hombro que le ha generado tantos problemas en su carrera. El de Ducati fue trasladado al centro médico tras el traumatismo en el hombro.

Ángel Charte, médico de MotoGP, ha declarado en 'DAZN' que tras una primera radiografía puede que exista una "pequeña fractura" en el hombro derecho del nonacampeón del mundo. Marc ha salido del centro médico con el brazo sujetado por un cabestrillo.

El doctor Charte también ha confirmado que para conocer el alcance exacto de la lesión será necesario hacerle más pruebas a Marc. Serán esas pruebas las que confirmen del todo si existe una fractura o si se trata solo de una luxación.