Un expiloto apunta al trauma que marcó para siempre a Lewis Hamilton: "Nunca ha superado..."

Robert Doornbos no encuentra otra explicación que justifique el bajo rendimiento del heptacampeón del mundo durante lo que parecía una ilusionante primera temporada con Ferrari.

La primera temporada de Lewis Hamilton en Ferrarino es ni mucho menos el cuento de hadas que algunos esperaban. A pesar de que está sumando puntos importantes para que la escudería se mantenga en la segunda posición en el mundial de constructores, la realidad es que el rendimiento está muy lejos de lo que al británico le hubiera gustado.

Además, no es ningún secreto que la situación ha afectado anímicamente a un heptacampeón que ha dudado incluso de sí mismo en declaraciones ante la prensa. En este contexto, el expiloto Robert Doornbos intenta buscar una explicación que justifique esa decadencia durante la temporada.

Por un lado está el factor de la edad y la pérdida de la ambición. Doornbos advierte que lo normal es que "llegas a un punto en el que ya has pasado tu mejor momento".

Igualmente, al expiloto no le cuadran las malas sensaciones de Hamilton: "No puede ser que de repente ya no tenga talento. No tiene sentido". Por eso encuentra la explicación a su rendimiento en otro suceso que el piloto de Ferrari no habría superado.

"En Abu Dabi ya tenía el octavo título en el bolsillo. El hecho de que no funcionara entonces obviamente le afectó mucho y nunca ha superado del todo este golpe", comentaba Robert Doornbos en unas declaraciones para 'Motorsport Network' donde señala la derrota contra Max Verstappen en 2021 como el momento que marcó a Hamilton para siempre.