El escándalo de las mamografías hace saltar las chispas entre PP y PSOE: "Esto tiene un nombre y apellido, que es 'Recortes en el Partido Popular'"

El escándalo de las mamografías en Andalucía ha intensificado la confrontación entre PP y PSOE. Enma López, del PSOE, atribuyó el problema a los recortes del PP, mientras que Ana Vázquez, del PP, destacó el aumento del presupuesto sanitario en Andalucía. Además, el "síndrome post aborto" y las manifestaciones pro-Palestina han puesto a las mujeres en el centro del debate. Vázquez acusó al Gobierno de usar la causa palestina para ocultar escándalos internos. Un informe sobre el patrimonio de Ábalos ha reavivado el tema de las cajas 'b', con acusaciones cruzadas entre ambos partidos que avivan la tensión política.

El escándalo de las mamografías en el que se ha visto envuelta la Junta de Andalucía ha hecho saltar las chispas entre PP y PSOE. La secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, afirmó en laSexta Xplica que "esto tiene nombre y apellidos y se llama 'Recortes del PP'".

Por su parte, desde el Partido Popular lamentan lo sucedido, pero aprovechan para sacar pecho del aumento de presupuesto en sanidad en Andalucía: "Se ha aumentado un 55% respecto a cuando gobernaba el PSOE", aseguró en el programa Ana Vázquez, diputada del PP.

Sin embargo, las mamografías no han sido el único tema que han puesto a las mujeres en el foco estos últimos días, sino también la propuesta del inventado "síndrome post aborto". Para Carlos Martínez, alcalde de Soria, "cualquier excusa es buena para el PP y Vox para generar pasos atrás".

Las discrepancias aumentan también con las manifestaciones por todo España a favor de Palestina. Ana Vázquez afirmó en laSexta Xplica que el Gobierno "está utilizando la causa palestina únicamente tapar los escándalos de corrupción de su país, de la política interior", mientras que Enma López criticó que en su partido no se hable de genocidio en Gaza.

Precisamente, este tenso debate tuvo lugar cuando un nuevo informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos sacude al Gobierno. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, ha declarado al respecto que queda demostrado que "había una caja 'b' dentro del PSOE, y que se estaban pagando sobresueldos sin ningún tipo de justificación".

Al respecto, Enma López le dijo a Ana Vázquez: "Tú que llevas en el año 2000, has vivido cajas 'b' y te considero una experta en esta materia, seguramente sepas de lo que estás hablando, pero a mí me asquea muchísimo".

Así, las cajas 'b', los escándalos y los recortes son palabras que se repiten y que avivan aún más la confrontación política.

