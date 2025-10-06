La lección de español de Bad Bunny a la órbita Trump ante las críticas por su Super Bowl: "Tienen cuatro meses para aprender"

El contexto El cantante puertorriqueño, crítico con la política antiinmigración de Trump, ha sido el último artista invitado del programa 'Saturday Night Live'. Un altavoz desde el que ha respondido a las críticas del mundo MAGA por su elección para protagonizar el espectáculo de la Super Bowl.

Bad Bunny, artista invitado en 'Saturday Night Live', se burló desde el programa de las críticas de los seguidores de Donald Trump por su elección para protagonizar el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. El artista puertorriqueño, conocido por su postura crítica hacia la política migratoria de Trump, expresó su entusiasmo por el evento y rindió homenaje a los latinos en Estados Unidos. En su monólogo, enfatizó que su participación es un logro colectivo de la comunidad latina.

Una lección de español... y de principios. Es lo que nos dejó Bad Bunny en su monólogo como artista invitado del programa 'Saturday Night Live' este pasado sábado, donde el artista puertorriqueño se burló de las críticas de los seguidores de Donald Trump por su elección para protagonizar el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl, el evento deportivo más esperado del año en Estados Unidos.

"Quizá no sepáis esto, pero voy a hacer el show de medio tiempo de la Super Bowl", ironizaba el músico, en medio del revuelo que se ha generado. "Estoy muy contento, creo que todo el mundo está contento por ello, incluso 'Fox News'", ironizaba, en alusión a la cadena de cabecera del presidente estadounidense, donde la han llovido las críticas.

"Estoy muy emocionado de hacer la Super Bowl y sé que personas de todo el mundo que aman mi música están contentos también", agregaba el cantante, antes de pasarse al español y rendir homenaje a "todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas".

"Más que un logro mío, es un logro de todos demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", reivindicaba, antes de lanzar, de nuevo en inglés, un último dardo al mundo MAGA -siglas del lema 'Make America Great Again' de Trump-: "Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender".

La elección del puertorriqueño, abiertamente crítico con la política migratoria de Trump y uno de los artistas más importantes del panorama musical actual, para la Super Bowl ha generado indignación entre los seguidores del mandatario republicano.

Y es que Bad Bunny no solo respaldó a la candidata demócrata, Kamala Harris, en las últimas elecciones, sino que ha reconocido que su última gira no ha pasado por EEUU, más allá de Puerto Rico, por temor a que sus fans fueran objeto de las redadas migratorias promovidas por la Administración Trump.

Uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, incluso tachó la semana pasada de "vergüenza" la elección de Bad Bunny para el show de la Super Bowl y dejó caer que no será una excepción a la férrea política antiinmigración que viene desplegando el presidente desde que regresó a la Casa Blanca: "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni la Super Bowl ni ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos", dijo.

Posteriormente, el viernes, la Casa Blanca aclaró que por ahora no hay "un plan tangible" para organizar redadas migratorias aprovechando la Super Bowl, aunque su portavoz insistió, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, en que la Administración Trump "siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.