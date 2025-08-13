La imagen más viral de la F1: ¡Max Verstappen se reúne con el jefe de Mercedes en un yate!

El piloto neerlandés se ha visto con Toto Wolff en un yate atracado en Cerdeña, pese a que el tetracampeón ya ha confirmado su compromiso con Red Bull el próximo año.

Cuando parecía que todos los rumores sobre el futuro de Max Verstappen estaban zanjados, sale a la luz unas pruebas gráficas con la que han resucitado los fantasmas del pasado. El piloto de Red Bull aprovecha sus vacaciones veraniegas para tener un encuentro con Toto Wolff.

Las imágenes realizadas por el medio italiano 'Autosprint' muestran al vigente campeón del mundo teniendo un encuentro amistoso en un yate propiedad del 'team principal' de Mercedes. Una reunión entre el neerlandés y el austriaco que ha tenido lugar en la isla de Cerdeña.

Anteriormente, coincidieron en el enclave italiano después del Gran Premio de Gran Bretaña. Posteriormente, Wolff despejó cualquier intención de fichaje en declaraciones a 'ORF': "Que pasemos las vacaciones cerca el uno del otro no significa que también trabajemos juntos en la Fórmula 1".

La presencia de ambos personajes juntos ha vuelto a alimentar los rumores de una posible marcha de Red Bull, aunque Max haya manifestado su total compromiso con la marca de las bebidas energéticas. Su contrato le permanece ligado con ellos hasta el final de la temporada 2028.

Bien es cierto que este tipo de acercamientos a la esfera de la escudería alemana mete más presión a los austriacos. En 2026 deben fabricar un monoplaza a la altura de un cuatro veces campeón del mundo si no quieren que Verstappen se vaya tras el primer año de la nueva reglamentación.