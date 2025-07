La insólita radio de Stroll que retumbará en Aston Martin: "El peor trozo de mierda que he pilotado"

Aston Martin no tuvo un Gran Premio de Gran Bretaña ni mucho menos tranquilo. El equipo corría en casa y tuvo que lidiar con una carrera en la que la lluvia, que se produjo antes de la sesión, motivó a que tuvieran que arriesgar con sus estrategias de cara a sumar puntos.

Lance Stroll salía en decimoséptimo lugar, pero la aparición de la lluvia también durante la sesión desordenó el orden de parrilla de forma caótica. Sus estrategas se arriesgaron haciendo su parada muy pronto y esta decisión se vio recompensada vueltas después.

Consiguió adelantar a muchos corredores, entre ellos a su compañero, Fernando Alonso. Tanto es así, que Stroll rodó en posiciones de podio durante varias vueltas. Para lograrlo, solo le bastaba con defenderse del Sauber de Nico Hulkenberg.

Desafortunadamente, el alemán acabó adelantando al canadiense y le arrebató el sueño del podio en Aston Martin. Además, acabó cayendo a una séptima posición ingrata para lo que esperaba. Su ingeniero puso en valor su puesto además de tildar de "loco" el rendimiento del 'AMR 25', pero Lance Stroll estalló contra su coche.

"Loco es quedarse corto. Quiero decir, es el peor trozo de mierda que he conducidoen toda mi vida para ser honesto", protestó el '18' por radio tras la frustración de haber perdido la posibilidad de un top 3.

En las últimas vueltas fue superado por el Ferraride Lewis Hamilton y el Red Bull de Max Verstappen. Sumado a que el Alpine de Pierre Gasly le adelantó en la última vuelta propició que Stroll explotara. Unas palabras que no sentarán nada bien en Aston, teniendo en cuenta las mejoras que traían para el GP de casa.

Stroll after the race:

Engineer: "Yeah. Crazy car to drive, amazing finish."

Stroll: "Yeah 'crazy' is an understatement, I mean it’s the worst piece of shit I have ever driven in my life to be honest."

"But it’s ok. 7th." pic.twitter.com/UxnWjusbqF