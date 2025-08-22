Sanción a Álex Márquez por discutir con Miller y molestar a Pecco: "Lo de Bagnaia es culpa..."

La sesión de entrenamientos libres en el GP de Hungría ha terminado con una penalización para australiano y español por un incidente en el que también ha salido perjudicado el italiano de Ducati.

Álex Márquez ha protagonizado una de las imágenes del día en los entrenamientos libres del GP de Hungría. Un polémico encontronazo con el australiano Jack Miller que les ha costado a ambos una penalización.

Los pilotos discutían a gritos mientras rodaban a baja velocidad sobre la pista en el estreno del circuito de Balaton Park. Entonces apareció un hombre al que no le sale nada últimamente.

Pecco Bagnaia llegaba por detrás y el enfrentamiento entre Márquez y Miller impidió al italiano progresar con normalidad. Su ritmo se vio interrumpido por un incidente que afectó directamente a su progresión a la Q2.

El de Ducatiestalló contra sus rivales tras la obstaculización y los tres acabaron discutiendo y haciéndose reproches entre sí. La polémica imagen provocó la revisión de una acción que se ha zanjado con una sanción de tres posiciones de parrilla para Alex y Jack.

El pequeño de los Márquez, que marcó el tercer mejor tiempo de la sesión, ha explicado el suceso: "Le ha estorbado Miller, que estaba en medio quejándose de mí. Esa acción viene del T4. Miller me había cogido rueda. Yo no lo he visto. He intentado en la dos estar lo más cerrado posible. Y se ve que le he molestado. Pero por mucho que te quejes a un piloto no te puedes quedar en medio, porque venía Pecco, evidentemente, yo estaba fuera de la línea. Entonces, ahí es donde el desastre se ha producido. O sea, lo de Pecco es culpa de Miller, no mía".

De esta forma ha terminado la sesión de entrenamientos libres en el estreno de un nuevo circuito completamente diferente al resto de trazados de MotoGP.