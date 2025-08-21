'Palo' a Bagnaia desde el equipo de Valentino Rossi con halago a Marc Márquez incluido

Fabio Di Giannantonio ha afirmado que la GP25 es la "mejor moto" que ha probado y apunta a que "son los pilotos los que marcan la diferencia".

Tras terminar octavo en el Gran Premio de Austria, Pecco Bagnaia explotó contra Ducati por el nivel de la GP25: "Que yo llegue a 12 segundos en un circuito donde siempre he marcado la diferencia es algo que no entiendo y no voy a entender".

El italiano, que aseguró que se le está acabando la "paciencia", lejos de entonar el 'mea culpa' señaló a una moto con la que Marc Márquez prácticamente le duplica en puntos.

Además de los dos pilotos del equipo oficial, el único que lleva la GP25 es Fabio Di Giannantonio, quien ni de lejos 'compra' la versión de su compatriota.

"Hay pequeñas diferencias. Pero son los pilotos los que marcan la diferencia", aseguró el piloto del VR46 en declaraciones que recoge 'Motosan'.

De hecho, la ve a años luz de la GP23: "Soy al menos un segundo más rápido en cada carrera que el año pasado. Recibí golpes de rivales, tuve problemas y lesiones. Así que no creo que sea peor. A veces, debido a ciertas circunstancias, tienes tu peor temporada, y a veces, debido a ciertas circunstancias, tienes tu mejor temporada".

"Sigue siendo la mejor moto que he pilotado en MotoGP hasta ahora", zanjó 'Diggia', dejando un halago a Marc y un 'palito' a Pecco.