Red Bull ve imposible que sus motores puedan competir contra Mercedes en 2026: "Sería embarazoso..."

Todo podría cambiar en la Fórmula 1 de 2026. El orden de parrilla podría verse modificado por completo. Las nuevas normas de motores podrían traer sorpresas y hay un equipo que es especialmente pesimista: Red Bull. Su nueva unidad de potencia, Ford, no debería estar entre los mejores.

Christian Horner, jefe de Red Bull, ha dicho en 'Motorsport' que sería "embarazoso" para Mercedes si quedaran por detrás de ellos el curso que viene.

"Esperar que estemos por delante de Mercedes el próximo año sería… sería embarazoso para Mercedes si lo estuviéramos, o para cualquier otro fabricante. Pero creo que vamos a estar en una posición competitiva, potencialmente similar a donde estamos hoy respecto a nuestros otros fabricantes de motor. Todo está en juego", ha dicho el jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

"Lo mejor es tenerlo todo bajo un mismo techo, ingenieros de chasis sentados junto a ingenieros de motor. Eso no debe subestimarse cuando se habla de empaquetado", explica.

Asumen que el año que viene podrían estar lejos, pero que en el futuro todo podría cambiar: "Tal vez no sea en 2026, pero en 2027, 2028 y más allá, a largo plazo para Red Bull, es 100% lo correcto".

Confía en Ford... y por supuesto en Red Bull: "El reto es enorme. Pero contamos con un grupo de personas altamente capacitadas. Hemos invertido mucho. Tenemos una gran cultura dentro del equipo. ¿Quién sabe?".

Una tendencia preocupante

Red Bull no llega a 2026 con la mejor tendencia. El coche ya no es lo que era y ni Max Verstappen puede dominarlo. Y eso son palabras mayores. En Silverstone el neerlandés volvió a vivir una auténtica pesadilla y por supuesto no pudo competir contra los McLaren de Lando Norris y de Osar Piastri, que ya luchan en solitario por el título de la Fórmula 1.