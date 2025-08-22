Los médicos palestinos se niegan a abandonar el hospital Al Shifa pese a las advertencias israelíes

Los detalles El Ejército israelí ha comenzado a alertar a los doctores de Al Shifa, el mayor hospital de Gaza, para que evacúen hacia el sur ante los ataques planificados, pero los médicos se han negado a abandonar a sus pacientes.

El hospital Al Shifa, el mayor de Gaza, enfrenta una orden de evacuación por parte de Israel, quien planea tomar Ciudad de Gaza. Los doctores se niegan a abandonar a sus pacientes, a pesar de las difíciles condiciones. Un soldado israelí solicitó trasladar pacientes y equipos al Hospital Europeo, a más de 35 kilómetros, pero este también está colapsado. Israel busca desplazar a más de un millón de personas hacia el sur. Los médicos permanecen firmes en su compromiso humanitario, afirmando que no emigrarán, demostrando su integridad y dignidad moral.

Al Shifa, el mayor hospital de Gaza, siempre ha estado en el punto de mira israelí. Lo cercaron, les acusaron de ser una sede de Hamás y hasta lo atacaron. Ahora les exigen que evacúen antes de que las tropas de Netanyahu tomen Ciudad de Gaza y la respuesta de sus doctores ha sido no abandonar a sus pacientes y permanecer en el lugar que les están atendiendo.

"Va a haber un desalojo total de Gaza hacia el sur. Prepare un plan para trasladar el equipo médico de norte a sur", le dice vía telefónica un soldado israelí a uno de los médicos del hospital. Le pide que traslade a todos sus pacientes desde el hospital Al Shifa hasta el Hospital Europeo, incluyendo el equipamiento médico.

Un centro que se encuentra a más de 35 kilómetros y al que habría que ir por carreteras destrozadas y bajo el incesante bombardeo. Pero no solo eso, sino que dicho hospital también está colapsado, algo que el doctor le recuerda al soldado: "Hay un problema, las organizaciones internacionales como la OMS o MSF nos dicen que no tienen espacio para recibir a más enfermos".

Aunque eso a Israel le da igual. Su estrategia consiste en dejar a más de un millón de personas sin atención médica para forzar su desplazamiento hacia el sur, un crimen de guerra según el derecho internacional. "La ocupación de camas en Shifa ronda actualmente el 250-300%. Al igual que el Complejo Médico Nasser (al sur)", detalla Rik Peeperkorn, representante de la OMS.

La situación de colapso es tal que hasta un doctor ha operado a un paciente en el suelo del pasillo. La evacuación es una sentencia de muerte para pacientes y heridos que no pueden desplazarse en esas condiciones.

Ahora, la respuesta de los doctores ha sido contundente: "Nuestros equipos médicos no emigrarán ni abandonarán Gaza; seguirán comprometidos con su labor humanitaria. Nuestro mensaje es: 'No emigrar, salvo hacia el cielo'".

Una prueba de la integridad y la dignidad moral de los médicos de Gaza.