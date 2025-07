Lance Stroll carga contra las nuevas reglas de 2026: "No sé si sigue siendo competición..."

"No me gustan estas reglas"

La temporada 2026 de Fórmula está cada vez más cerca. La implementación de las nuevas reglas puede dar un giro de 180º en la parrilla de salida del próximo Gran Premio de Australia.

Aston Martin es uno de esos equipos que más expectativas han puesto en este cambio de reglamento. Sin embargo, parece que no todos los miembros del equipo están igual de ilusionados. Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso, no acaba de ver positivas estas reglas.

"No sé si las nuevas reglas son tan emocionantes. Pero siempre es una competición relativa: si tienes un coche rápido, las reglas son geniales. Así que vamos a ver qué nos depara el año que viene. El sábado por la tarde en Australia sabremos quién está dónde", afirmó.

El canadiense ha criticado este nuevo giro de la Fórmula 1: "Creo que es desafortunado que la Fórmula 1 haya tomado este camino eléctrico. Para ser sincero, es un poco una pena y un poco triste. Pero estaría bien que tuviéramos coches menos pesados, maniobrables y rápidos con mucha carga aerodinámica, si todo se hubiera simplificado un poco".

"Debería ser menos un proyecto científico sobre baterías y más una categoría de carreras de Fórmula 1 pura. No sé si sigue siendo competición. Pero es lo mismo para todos, así que se trata de ver quién lo hace mejor. Y a quien lo haga mejor le encantará este reglamento claro", señaló.

"Simplemente, yo no soy un fan de esto. No me gustan estas reglas y creo que muchos pilotos piensan lo mismo. Pero quizá algunos no puedan hablar de ello por razones políticas", concluyó.