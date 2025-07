El recado de Fernando Alonso a Aston Martin tras su estrategia en Silverstone: "Una oportunidad perdida..."

No ha conseguido aprovechar la lluvia Fernando Alonso en este Gran Premio de Gran Bretaña. A pesar de partir en la 7ª posición, el asturiano no pudo aprovechar los cambios meteorológicos para acertar con la estrategia y llevarse bastantes puntos.

Al final, solo pudo ser 9º tras dos errores estratégicos de su equipo, el cual no le paró en ningún momento en la vuelta idónea y le hizo perder muchas posiciones: "Ha sido complicada, difícil de leer. El suelo era muy resbaladizo con intermedios. Con el chaparrón grande no veíamos nada y cuando pusimos secos, sólo había un carril de dos metros".

"Ha sido una carrera difícil de ejecutar, pero ha sido una oportunidad perdida. Salíamos séptimos y terminamos novenos... Tengo que ver la carrera. Perdí 25 segundos en tres vueltas. Han sido tres o cuatro vueltas antes de lo que tenía que haber sido, pero si el equipo te llama a boxes... Ellos tienen más datos, tienen las temperaturas de los neumático...", señaló.

"La primera parada fue dos o tres vueltas más tarde y la segunda dos o tres vueltas más temprano. Puedes acabar como Hülkenberg en el podio saliendo decimoctavo o acabar noveno saliendo séptimo. Una carrera decepcionante, muy mala", agregó ante los micrófonos de 'DAZN'.

"Ahora voy a parar cuando pare Lance, parece que su equipo acierta más. A veces me resulta difícil de entender, porque tenemos otro coche que nos está dando información, que está tercero y no sé cómo no cogemos informaciones en este lado del garaje. A veces la estrategia sale mal", sentenció.