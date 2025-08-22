Cerrado un grupo de Facebook en el que hombres compartían imágenes íntimas de sus parejas sin su consentimiento

¿Por qué es importante? Las publicaciones generaban comentarios misóginos y vomitivos, entre los que hay que instaban a tocarlas o a mostrar más, pero también en los que concretaban con cuántos hombres habrían mantenido relaciones sexuales.

Facebook ha cerrado un grupo de 32.000 hombres italianos llamado 'Mia moglie', donde se compartían imágenes de mujeres sin su consentimiento, contraviniendo la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos. A pesar de las denuncias previas, Meta actuó recientemente tras recibir presiones de usuarios, asociaciones y partidos políticos. El grupo, que existía desde hace siete años, publicaba fotos de mujeres, algunas generadas con Inteligencia Artificial, acompañadas de comentarios misóginos. La escritora Carolina Capria y la organización 'No Justice no peace' iniciaron una campaña en Instagram que llevó al cierre del grupo. El Partido Demócrata y Codacons también exigieron su clausura, calificando de "intolerable" su existencia. Aunque el grupo fue cerrado, se teme que otras cuentas similares persistan en redes sociales.

Facebook ha cerrado, por fin, un grupo compuesto por unos 32.000 hombres italianos que se llamaba 'Mia moglie' y en el que subían imágenes de mujeres sin su consentimiento. Al estar abierto, cualquiera podía verlas y comentarlas. Si bien muchos usuarios lo habían denunciado, Meta no actuó mediante su clausura hasta hace un par de días.

Un cierre que responde a que dicho grupo contravenía la normativa contra la explotación sexual de adultos en esa red social, según ha explicado a EFE un portavoz de la matriz de la red social. "No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si conocemos contenidos que incitan a la violación podemos deshabilitar los grupos y las cuentas que publican y compartir sus datos con las fuerzas del orden", aseguró a la agencia.

El grupo público con 31.885 miembros, que sumaba desde su apertura hace siete años, colgaba fotos de mujeres captadas presumiblemente sin su consentimiento, mientras que otras eran generadas con Inteligencia Artificial (IA). Unas imágenes en las que las mujeres podían aparecer en el día a día, pero también en momentos de intimidad. Todo, con el fin de poder comentarlas con los otros miembros del grupo.

Comentarios vomitivos

Unas publicaciones que generaban numerosos comentarios misóginos como los recogidos por 'Il Corriere della Sera' antes de que fuera clausurado. Entre ellos, los hay en los muestran su interés en "ver más", pero también en los que instan a tocarlas: "Pon las manos entre sus muslos, verás que se despierta". También destacan aquellos en los que los mismos novios presentan a sus parejas como si fueran simples piezas de ganado: "30 años, 1,81 m de altura, 59 kg, 4 cm de pecho (natural)".

Un comentario que incluso va a más, pues señala que el "número de cuerpos es uno", haciendo referencia al número de hombres con los que la mujer habría mantenido relaciones sexuales. Extremo que uno de los miembros del grupo aclara en un comentario: "Un número de cuerpos de 1 tiene un valor añadido que lo hace intransferible para todos aquellos que me preguntan por Messenger". Hay más, sin embargo, como la publicación que recoge 'Il Giornale' en la que el mismo novio pregunta al resto que le harían si la encontrasen como en la imagen.

Noticia del medio italiano 'Il Giornale'.

En definitiva, una serie de comentarios vomitivos que cuestan de leer, hasta a la subdirectora de la policía de Roma, Barbara Strappato, según admitió a 'Il Corriere della Sera': "Reconozco que nunca había visto frases tan perturbadoras en un grupo", llegó a lamentar. Ahora, continúan "recopilando toda la información", pues se observan delitos que "van desde la difamación hasta la difusión de material íntimo sin consentimiento". En ese sentido, asegura que si bien muchas mujeres se han reconocido y han denunciado, muchas otras "desconocen haber acabado en este sórdido grupo".

Un escándalo que surge en las redes y llega a la política

Un escándalo que surgió tras la denuncia en Instagram de la escritora Carolina Capria y de la organización 'No Justice no peace'. "Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos de sus miembros intercambian fotos íntimas de sus propias mujeres para comentar su aspecto y dar voz a sus fantasías sexuales. Mujeres que a menudo no saben que son fotografiadas para ser sometidas a una violación virtual", alertaba la activista en su perfil.

Su publicación corrió como la pólvora en Italia y desencadenó numerosas denuncias por parte de usuarios de Facebook, así como de asociaciones y partidos políticos, obligando a Meta a cerrarlo. De hecho, el Partido Demócrata, el principal de la oposición italiana, respaldó estas denuncias y exigió acabar con "la tolerancia del sexismo y de la violencia contra las mujeres en la red social". Lo contrario, sostuvo, "es complicidad".

La punta del iceberg

También la principal asociación de consumidores del país, Codacons, amenazó a Meta con una denuncia si no cerraba el grupo en el plazo de cinco días al ver "simplemente intolerable" su existencia. Capria, en su perfil de Instagram 'Lhascrittounafemmina', lamentó que el cierre "no significará mucho" ya que existen numerosas cuentas similares en la misma red social o en el canal Telegram. De hecho, 'Il Giornale' informa de que en vistas a que el cierre podría suceder crearon grupos alternativos privados, también en otras redes sociales.

En definitiva, un caso que se presenta como la punta del iceberg, pese a la legislación italiana. Respecto a ello, el precitado medio recuerda que según el artículo 612-ter del Código Penal italiano, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito castigado con hasta seis años de prisión. No solo quienes publiquen las imágenes serán procesados, sino también quienes participen activamente en compartirlas, comentarlas o archivarlas, contribuyendo así a una forma de violencia y humillación colectiva.