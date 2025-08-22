Millie Bobby Brown ('Stranger Things') anuncia por sorpresa que ha sido madre a los 21 años de una niña: "Ahora somos tres"

"Este verano hemos dado la bienvenida a una dulce bebé mediante adopción", escribió ayer en sus redes sociales Millie Bobby Brown, que ha sido madre a los 21 años junto a Jake Bongiovi, el hijo del cantante Jon Bon Jovi.

Tras alcanzar la fama mundial gracias a su papel protagonista en 'Stranger Things' y contraer matrimonio en secreto hace algo más de un año con Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, Millie Bobby Brown suma ahora un nuevo capítulo a su intensa vida. La actriz británica -nacida en Marbella-, de apenas 21 años, ha anunciado que se ha convertido en madre adoptiva.

La noticia la compartieron ella y su pareja a través de un breve comunicado publicado en redes sociales: "Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante adopción", escriben ambos, sorprendiendo a sus seguidores. "Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso capítulo de la paternidad", añaden en la misma publicación de Instagram, en la que han desactivado los comentarios. "Pedimos paz y privacidad", recalcan.

Millie Bobby Brown, sobre su deseo de ser madre

Meses atrás, Brown ya había hablado sobre su deseo de ser madre y la opción de la adopción en una entrevista para el pódcast 'SmartLess'. "No veo que tener un hijo biológico sea realmente diferente a adoptar", reflexionaba entonces. "Lo que yo quería era formar una familia, una familia grande. Soy una de cuatro hermanos. Él también lo es. Así que, sin duda, estaba en nuestro futuro", explicó.

En esa misma conversación recordó la experiencia de sus padres: "Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19. (La maternidad) ha sido mi pasión desde que era pequeña. Jake dijo que no podíamos hacer eso hasta que nos casáramos, así que eso era lo suyo y esto es lo mío, el querer una familia", señaló.

Su boda en secreto con Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown dio el 'sí, quiero' a Jake Bongiovi en mayo de 2024 -tras comprometerse un año antes- en una ceremonia íntima y privada cuyos preparativos mantuvieron en secreto. En octubre decidieron celebrar una segunda boda en La Toscana, esta vez sí, rodeados de amigos y seres queridos en un evento mucho más grande y glamuroso.

La quinta temporada de 'Stranger Things'

En las redes sociales, sus seguidores celebran la feliz noticia de la adopción, pero hay quien también señala un detalle bastante curioso. Y es que Millie se ha convertido en madre antes de que se estrene el final de 'Stranger Things', la serie de Netflix que la catapultó a la fama.

La última parte de esta superproducción se ha hecho bastante de rogar, pero ya queda poco para saber qué es lo que pasará con Eleven, Mike, Will, Dustin, Max y el resto de los habitantes de Hawkins.