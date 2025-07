El jefe de Aston Martin responde al enfado de Alonso en Silverstone: "Íbamos a pararle con Stroll, pero..."

A Fernando Alonso la carrera de Silverstone le pareció "una oportunidad perdida". Porque el caos con la lluvia le podría haber dado una oportunidad de estar arriba. Su compañero, Lance Stroll, que acabó séptimo, estuvo durante varias vueltas incluso en puestos de podio.

El asturiano estaba muy enfadado. Denunció por radio que Aston Martin nunca acertaba con él en las estrategias. Y su jefe, Andy Cowell, le respondió después de la cita en 'DAZN'.

"Nos fue bastante bien para ver dónde empezábamos, con un coche en la parte de atrás de la parrilla. Es un resultado emocionante para nosotros el conseguir puntos con ambos coches y luchar por momentos ahí arriba en la carrera. Creo que han hecho un gran trabajo", dijo el jefe de la escudería verde.

Justificó las diferentes estrategias con sus dos pilotos: "Íbamos a meter a Fernando en boxes en el mismo momento que Lance y pensamos '¿Fernando primero?'. Creo que lo hicimos demasiado temprano".

"Si Fernando se hubiera quedado fuera un par de vueltas, hubiéramos quedado más arriba, pero en retrospectiva es fácil", lamentó Cowell desde el circuito de Silverstone.

Finalmente Alonso, que remontó con esas ruedas secas, finalizó noveno. Volvió a puntuar una semana más. Y era importante en un fin de semana en el que Aston Martin metió actualizaciones en el coche.

Si son mejoras o no, Cowell no se moja y pide esperar a las próximas carreras: "En una carrera como esta, donde intentas todos los compuestos de neumáticos y tantas paradas como hicimos, y con todas las condiciones cambiantes, vamos a necesitar magia para averiguar qué ha funcionado y qué no".