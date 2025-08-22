Al menos cuatro muertos tras volcar un autobús turístico al norte de Nueva York

Los detalles El accidente, del que se desconocen los motivos, ha sucedido al norte del estado neoyorquino en una carretera en Pembroke dejando víctimas mortales entre las que hay un niño.

En Nueva York, al menos cuatro personas, incluido un niño, han muerto tras el vuelco de un autobús turístico que regresaba de las cataratas del Niágara en Pembroke. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, dejó decenas de heridos. Según el portavoz policial James O'Callaghan, el autobús perdió el control y terminó en una zanja, atrapando a varios pasajeros. Equipos de emergencia y helicópteros se desplazaron al lugar para asistir a los heridos, que fueron trasladados a hospitales cercanos. La mayoría de los pasajeros eran de nacionalidades india, china y filipina, por lo que se requirieron traductores. La Interestatal 90 permanece cerrada, provocando grandes retrasos. La gobernadora Kathy Hochul colabora estrechamente con las autoridades locales para el rescate.

Al menos cuatro personas, entre ellas un niño, han muerto y decenas han resultado heridas en Nueva York después de que el autobús turístico en el que viajaban tras visitar las cataratas del Niagara volcase en una carretera en Pembroke, al norte del estado, tal y como informan tanto las autoridades como los medios locales. Un balance de fallecidos del que informa la cadena de televisión ABC.

A este medio el responsable del hospital ECMC (Buffalo) también ha señalado que el centro había recibido al menos a 16 víctimas a primera hora de la tarde, sin especificar si muertos o heridos.

"Por razones desconocidas, el vehículo perdió el control, se fue hacia la mediana y, al corregir, terminó en una zanja" en las inmediaciones de la localidad, ha explicado ante los medios un portavoz policial, James O'Callaghan.

Además, ha asegurado que varias personas de los 52 pasajeros, incluido el conductor, han quedado atrapadas en el interior del vehículo, mientras que otras han salido despedidas por no llevar el cinturón de seguridad.

Personal de varias agencias públicas y helicópteros de varios condados cercanos se han trasladado al lugar donde ocurrió el accidente en la autopista New York State Thruway para dar atención a los heridos, que han ido trasladados a los hospitales cercanos. Asimismo, según la CNN, han acudido traductores pues la mayoría de los pasajeros son de nacionalidad india, china y filipina.

La Policía, además, ha alertado que todos los carriles de la Interestatal 90, que recorre varios estados, están cerrados en los tramos cercanos a Pembroke. Prevén por ello grandes retrasos y ha pedido que se busquen rutas alternativas.

"El personal de emergencia está en el lugar y se ha solicitado la presencia de ambulancias adicionales y apoyo médico", han indicado las fuerzas del orden.

Además, los bomberos siguen con el rescate y la evaluación de los heridos, tal y como han informado en un mensaje en X.

La gobernadora Kathy Hochol ha señalado que su equipo está colaborando de forma estrecha con la Policía del estado y con los funcionarios locales para rescatar a todos los involucrados.