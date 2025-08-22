Ahora

El fallecido tenía 51 años

La Policía despliega un amplio dispositivo en Ávila tras producirse un tiroteo con un muerto y tres heridos

¿Qué ha pasado? La Policía ha tenido que realizar un operativo después de que dos familias iniciaran una reyerta con armas de fuego durante la noche de este jueves.

Lugar donde se produjo la reyerta en ÁvilaLugar donde se produjo la reyerta en ÁvilaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un amplio dispositivo policial permanece desplegado en la ciudad de Ávila tras la reyerta entre dos familias que en la noche del jueves se saldó con un muerto y tres heridos por arma de fuego.

Según la Delegación del Gobierno, la presencia de efectivos se mantendrá "el tiempo que sea necesario" para registrar domicilios, investigar los hechos y prevenir nuevos altercados. En el operativo participan Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegada desde Valladolid, Guardia Civil —con unidades especializadas e incluso de Tráfico—, además de la Policía Local.

La reyerta, ocurrida sobre las 22:00 horas, enfrentó a dos familias y dejó como víctima mortal a un hombre de 51 años, mientras que entre los heridos se encuentra su hijo de 26. Los presuntos agresores serían también padre e hijo, de 38 y 19 años.

El despliegue policial se reforzó después de que un grupo de personas se concentrara de forma violenta ante la vivienda de los supuestos autores y causara daños en dos vehículos, así como ante la llegada masiva de familiares a los accesos del hospital y del SUAP, que obligó a cortar el tráfico y acordonar la zona

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego se reactiva en Pontevedra con varios focos mientras que el incendio de Jarilla queda estabilizado
  2. El fuego como arma política: el PP critica al Gobierno por ralentizar las ayudas, pero el Ejecutivo defiende que ya estaban activas
  3. Los civiles, los más afectados por la guerra: representan el 83% de las muertes en Gaza
  4. Una jueza ordena desmantelar en 60 días la polémica cárcel de migrantes Alligator Alcatraz
  5. Dos atentados contra una base aérea y un helicóptero policial dejan 18 muertos y decenas de heridos en Colombia
  6. Asesinato frustrado en Málaga: detienen a dos sicarios, uno de ellos menor, cuando se disponían a cometer el crimen