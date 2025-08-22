La Policía despliega un amplio dispositivo en Ávila tras producirse un tiroteo con un muerto y tres heridos

¿Qué ha pasado? La Policía ha tenido que realizar un operativo después de que dos familias iniciaran una reyerta con armas de fuego durante la noche de este jueves.

En Ávila, un amplio dispositivo policial sigue desplegado tras una reyerta entre dos familias que resultó en un muerto y tres heridos por arma de fuego. La Delegación del Gobierno ha indicado que la presencia policial se mantendrá el tiempo necesario para registrar domicilios, investigar los hechos y prevenir nuevos incidentes. Participan en el operativo la Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial de Valladolid, la Guardia Civil y la Policía Local. La pelea, ocurrida a las 22:00 horas, dejó un hombre de 51 años muerto y su hijo de 26 herido. Los presuntos agresores también serían padre e hijo. El despliegue se intensificó tras concentraciones violentas y daños en vehículos.

El despliegue policial se reforzó después de que un grupo de personas se concentrara de forma violenta ante la vivienda de los supuestos autores y causara daños en dos vehículos, así como ante la llegada masiva de familiares a los accesos del hospital y del SUAP, que obligó a cortar el tráfico y acordonar la zona