La petición de Lewis Hamilton a Ferrari que no gustará a Charles Leclerc

El piloto inglés quiere que el coche del año que viene "nazca con un poco de su ADN" y que no adapte tanto a Leclerc.

Lewis Hamilton quiere que Ferrari desarrolle el coche a través de sus indicaciones y no las de Charles Leclerc. Quiere que el Ferrari, sobre todo en las nuevas normas de la Fórmula 1 de 2026, "nazca" de su ADN. Él mismo lo ha dicho en el Gran Premio de Gran Bretaña, el de casa para él.

Dieron un paso adelante en Austria, quedándose detras de los McLaren. Y Lewis está convencido de que esto es un primer paso importante: "Creo que hemos dado un paso adelante y estoy realmente confiado en que seguiremos por este camino, aún tenemos que intentar sacar más de este coche".

"Hay algunos problemas iniciales que estamos tratando de resolver, algunos a corto plazo y otros a largo plazo, pero estamos intentando aprovechar al máximo lo que tenemos. Charles lleva mucho tiempo aquí y ha contribuido a la evolución y desarrollo de este coche. Él ha encontrado una manera en la que el coche funciona, yo he probado otras direcciones que en teoría deberían haber funcionado, pero simplemente no fue así, y no sé por qué", dice el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Está aprendiendo de cómo Charles pilota el coche: "Las cosas han mejorado, poco a poco me he ido acercando mucho a la forma en que Charles hace funcionar el coche, la semana pasada en Spielberg fue la vez que mejor nos fue, y de hecho nuestro ritmo fue el más cercano desde el inicio de año".

Pero su objetivo es que el coche se adapte a su estilo. Para eso ya está trabajando en Maranello con los ingenieros: "Estoy trabajando con Loic Serra y con todos los chicos en la fábrica para asegurar que el próximo monoplaza pueda nacer con un poco de mi ADN".

Un mensaje que no hará mucha gracia a Leclerc. Porque Lewis, que ha llegado a Ferrari como toda una leyenda con sus siete mundiales, quiere que el equipo italiano construya su coche en torno a él.