El mánager de Álvaro Bautista

Un agente de MotoGP: "Nadie intenta cambiar las reglas para contrarrestar el dominio de Marc Márquez"

Simone Battistella se ha quejado de la regla que perjudica al piloto al que representa y ha señalado la superioridad de Márquez en la categoría reina como un ejemplo en el que se actúa diferente.

Marc Márquez Marc Márquez Getty

Álvaro Bautista, bicampeón del mundo de Superbikes con Ducati en 2023 y 2024, atraviesa un momento delicado. El piloto español es el principal afectado por la nueva normativa de peso mínimo impuesta en 2024.

La norma obliga a que el conjunto moto-piloto alcance un peso mínimo determinado, lo que supone que Bautista, más ligero que la mayoría de sus rivales, tiene que añadir lastre a su Ducati.

Una regla que busca igualar las condiciones entre los pilotos pero desde el entorno del español denuncian que esta medida se diseñó exclusivamente para frenar el dominio de Bautista en la disciplina.

En este contexto, aparece la comparación con Marc Márquez. El dominador absoluto de MotoGP que atraviesa un momento de forma en el que parece verdaderamente imbatible.

"Nadie intenta cambiar las reglas para contrarrestar el dominio de Márquez en MotoGP", declaraba Simone Battistella, mánager de Álvaro Bautista, en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

El de Cervera suma seis dobletes consecutivos y pilota con una superioridad abrumadora respecto a sus compañeros. Sin embargo, lógicamente, no se plantea la posibilidad de introducir una norma que pudiera discriminar a uno de los participantes. Y es que esta es la forma en la que definen la regla desde el entorno de Bautista: Discriminatoria, injusta y antitécnica.

