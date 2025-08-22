Bagnaia se rinde ante Marc Márquez: "Es el único que consigue sacar el máximo"

El italiano ha reconocido que su compañero de equipo es el único piloto que logra exprimir "al 100%" la GP25.

Después de que Di Giannantonio, piloto del VR46 y el único que lleva la GP25 además de Marc Márquez y Pecco Bagnaia, asegurase que la Desmosedici de esta temporada es la mejor moto que ha llevado en su vida, su compatriota le ha devuelto el 'palito'.

Tras un viernes oscuro en el que no ha entrado en Q2 tras quedar decimocuarto en la Practice, el '63' se ha rendido ante su compañero de equipo.

Y es que, según el bicampeón de MotoGP, el ex de Honda y Gresini es el único piloto que logra exprimir "al 100%" la GP25.

"Ya no se puede ocultar el hecho de que, afortunadamente, Marc es el único que consigue sacar el máximo partido, al 100%, a esta moto", ha señalado en declaraciones que recoge 'Motosan'.

De hecho, Pecco añora la GP24, con la que logró mantener una ardua lucha con Jorge Martín la pasada temporada.

"Por lo demás, las GP24 en general son motos que funcionan muy bien. Y yo, sobre todo, estoy teniendo muchas dificultades", ha zanjado.