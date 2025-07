F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

No se ve mucho agua en pista. No levantan spray los monoplazas. Veremos si alguno se la juega y pasa por boxes antes de empezar.

HABLA ALONSO

"Hay que parar en la vuelta acertada y saber qué neumáticos poner. Luego con el ala del coche hay que ver cuánto quitar. Hay mucho graining en la delantera y se va mucho de morro. No he ido muy bien en la curva lenta y ahora todo se convierte en curva lenta. No he tenido un buen feeling en las vueltas a parrilla así que intentaremos sobrevivir".