Ni Federer ni Djokovic: Rafa Nadal, el único en superar a Carlos Alcaraz en un récord de precocidad

Tras alzar el título en Cincinnati, el murciano se convirtió en el segundo jugador más joven en ganar al menos ocho títulos de Masters 1000.

Con el Masters 1000 de Cincinnati ya en sus vitrinas, a Carlos Alcaraz tan solo le falta ganar en Canadá, Shanghái y París para hacer pleno de la categoría.

De hecho, en la recta final de la presente temporada, el murciano tendrá la oportunidad de quedarse a uno ya que jugará tanto el segundo como el tercero.

Además, con su victoria ante Sinner, el murciano se convirtió en el segundo jugador más joven en ganar al menos ocho títulos de Masters 1000.

Lo hizo con 22 años y 3 meses y tan solo le supera su compatriota e ídolo, Rafa Nadal, que lo hizo con 20 años y 10 meses.

Además del manacorí (36), los tenistas con más Masters 1000 de la historia son Novak Djokovic (40), Roger Federer (28), André Agassi (17), Andy Murray (14) y Pete Sampras (11).