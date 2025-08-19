¡Tremendo! Así ha quedado la tabla de un surfista en Australia tras el ataque de un tiburón

Un surfista ha sufrido un tremendo susto en una playa de Australia al ser atacado por un tiburón, pero por fortuna ha resultado ileso.

Menudo susto se ha llevado un surfista en Australia. Su tabla de surf ha quedado partida por la mitad tras el ataque de un gran tiburón blanco que habitaba en las inmediaciones de una playa del estado de Nueva Gales del Sur.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar ninguna victima mortal ni ningún herido, pero se ha captado la secuencia de cómo ha quedado la tabla de un surfista. El mordisco del animal supuso que el objeto apareciera totalmente partido por la mitad ante el asombro de los presentes.

La secuencia fue grabada por un usuario en su perfil de Instagram en donde se puede ver la forma del mordisco de esa especie. Asimismo, un dron ha podido capturar imágenes cenitales la playa de Cabarita Beach donde se ha producido el incidente.

En ellas se puede ver la presencia del gran tiburón blanco merodeando cerca de la orilla. Afortunadamente, no hay que lamentar ninguna víctima.