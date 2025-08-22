Enfado monumental en el PSOE con el PP: exigen que Bendodo rectifique y tachan a Feijóo de ser el "político más sucio del país"

El PSOE le da a elegir al PP: ser un " apéndice pequeñito de la ultraderecha" o elegir ser un partido de Estado

El contexto Este jueves el PP dio un pasó más en sus ataques constantes al Gobierno y llamó "pirómana" a la directora general de Protección Civil, a la que señalan por, dicen, insultar a los gobiernos autonómicos.

Las palabras de Elías Bendodo, quien llamó a la directora general de Protección Civil "pirómana", no han sentado bien en el PSOE. Es más, estas declaraciones han levantado ampollas en el partido de Sánchez, que ha exigido al 'popular' que rectifique por "usar una dialéctica incendiaria".

Tras varios días de trabajos intensos para luchar contra los incendios que están asolando a España, Bendodo denunció que la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, "es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos".

Unas acusaciones que Barcones consideró "poco responsables y éticas". "¿Hasta dónde vamos a llegar?", se preguntó la directora general de Protección Civil. "Hay miles de hombres y mujeres que han abandonado sus casas. Los que no aportan, que se aparten hasta que acabe esta situación", añadió.

Por su parte, el enfado en el PSOE es tal que han asegurado que todo vale en el PP de Feijóo, al que han calificado como el "político más sucio del país". Así, los socialistas acusan al vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, de "utilizar una retórica incendiaria en medio de una oleada trágica de incendios". Por ello, le han exigido que rectifique y que se disculpe.

Además, desde el Partido Socialista le dan a elegir al PP: de mayor va a tener que elegir ser o un "apéndicepequeñito de la ultraderecha" o bien elegir ser un partido de Estado.

Alegría exige a Bendodo que se disculpe

Este jueves la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien asistió a Azuara (Zaragoza) a un homenaje a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su tarea durante las graves inundaciones sufridas en el municipio el pasado 13 de junio, insistió en que las palabras de Bendodo "pertenecen al argumentario del Partido Popular", que "suele estar repleto de irresponsabilidad y de insultos".

En un momento en el que, según recordó, siguen estando activos algunos incendios, lo que espera la ciudadanía es que sus representantes estén "trabajando y volcados en lo verdaderamente importante, que es apagar esos fuegos y recuperar la normalidad".

El Gobierno de España, añadió, ha puesto todos sus medios a disposición de los afectados "desde el minuto uno" y en un momento como el actual, en el que el país sufre una gravísima ola de incendios, lo que sería deseable por parte del PP, según Alegría, sería "que dijeran alguna palabra de aliento, de empatía, de colaboración y de unidad".

"Especialmente en los momentos difíciles, la gente y los ciudadanos esperan esa unidad y esa colaboración por parte de todas las administraciones", enfatizó la también secretaria general del PSOE de Aragón.

Por eso, rehusó replicar a Bendodo con "más insultos" o "palabras absolutamente irresponsables", le pidió una disculpa, sobre todo por las personas que llevan muchas semanas trabajando sobre el terreno, e insistió en que ese tipo de manifestaciones "no aportan nada positivo" cuando "lo que realmente toca es seguir trabajando".