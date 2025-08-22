Ahora

Aterrizaje de emergencia de una aeronave que trabajaba en las labores de extinción de los incendios en el Lago de Sanabria

Los detalles El piloto, que trabajaba en la lucha contra el fuego, se encuentra en buen estado después de completar el aterrizaje sin daños materiales o personales.

Una de las aeronaves que participaba en las labores de extinción del incendio de Porto (Zamora) se ha visto afectada hoy por un problema en el tren de aterrizaje y ha tenido que realizar un descenso de emergencia en los alrededores del Lago de Sanabria, en Zamora.

El piloto, tras avisar al puesto de mando, ha agotado el combustible de la nave siguiendo el protocolo de seguridad habitual en estos casos. Después, ha procedido a realizar el aterrizaje de emergencia de forma casi programada en la base aérea zamorana de Rosinos de la Requejada, sin que se hayan registrado daños personales.

Para realizar la maniobra se ha coordinado a medios del Ministerio de Transición Ecológica y el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León. Hasta el lugar se ha desplazado un camión de bomberos de Río Negro y una Unidad Medicalizada del Servicio de Sanidad Pública de Castilla y León, cuya intervención finalmente no ha sido necesaria.

Pese a la espectacularidad de las imágenes y de la propia maniobra, el piloto se encuentra en perfecto estado y podrá seguir participando en las labores de extinción de los incendios.

