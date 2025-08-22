Aterrizaje de emergencia de una aeronave que trabajaba en las labores de extinción de los incendios en el Lago de Sanabria

Los detalles El piloto, que trabajaba en la lucha contra el fuego, se encuentra en buen estado después de completar el aterrizaje sin daños materiales o personales.

Una aeronave que colaboraba en la extinción del incendio de Porto, Zamora, sufrió un problema en el tren de aterrizaje, obligando al piloto a realizar un descenso de emergencia cerca del Lago de Sanabria. Siguiendo el protocolo de seguridad, el piloto agotó el combustible antes de aterrizar en la base aérea de Rosinos de la Requejada, sin daños personales. La maniobra fue coordinada con el Ministerio de Transición Ecológica y el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León. Aunque se movilizaron bomberos y una unidad médica, no fue necesaria su intervención. El piloto está en perfecto estado y continuará en las labores de extinción.

Una de las aeronaves que participaba en las labores de extinción del incendio de Porto (Zamora) se ha visto afectada hoy por un problema en el tren de aterrizaje y ha tenido que realizar un descenso de emergencia en los alrededores del Lago de Sanabria, en Zamora.

El piloto, tras avisar al puesto de mando, ha agotado el combustible de la nave siguiendo el protocolo de seguridad habitual en estos casos. Después, ha procedido a realizar el aterrizaje de emergencia de forma casi programada en la base aérea zamorana de Rosinos de la Requejada, sin que se hayan registrado daños personales.

Para realizar la maniobra se ha coordinado a medios del Ministerio de Transición Ecológica y el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León. Hasta el lugar se ha desplazado un camión de bomberos de Río Negro y una Unidad Medicalizada del Servicio de Sanidad Pública de Castilla y León, cuya intervención finalmente no ha sido necesaria.

Pese a la espectacularidad de las imágenes y de la propia maniobra, el piloto se encuentra en perfecto estado y podrá seguir participando en las labores de extinción de los incendios.