La polémica acción entre Márquez y Rins que terminó con sanción para Marc: "Me he enfadado..."

El de Ducati se encontró con el de Yamaha en la primera vuelta y, tras el contacto entre ambos, tuvo que cumplir una sanción que le perjudicó bastante durante la carrera corta.

Marc Márquez ha tenido su peor 'sprint' en lo que va de año. El de Cervera ha cruzado la línea de meta en séptimo lugar después de una carrera corta en la que ha dado la sensación de no haber estado cómodo sobre la Ducati. El circuito de Mandalika no es de los favoritos de Marc y eso se ha terminado notando.

Aún así, las circunstancias de carrera tampoco le han ayudado a poder firmar un buen resultado en una trazada complicada para él. Nada más salir, en la primera vuelta, Marc se ha tocado con Álex Rins, piloto de Yamaha, y ese percance ha resultado en una penalización para Márquez.

El líder del mundial ha tenido que hacer una 'long lap' con la que ha terminado perdiendo muchas posiciones. Aún así, Marc ha conseguido meterse en la zona de puntos en una prueba en la que se ha coronado Bezzecchi, por delante de Fermín Aldeguer y Raúl Fernandez.

Álex Rins, tras la sanción a Marc, ha hablado sobre la acción con el de Cervera: "El campeón del mundo me ha destrozado la carrera… esta se la tengo apuntada. Ha sido una lástima, en el momento me he cabreado mucho, porque para un fin de semana que está saliendo todo rodado y bien… pero bueno, aún así cuatros en el qualy, ha sido un buen día. Pero con esa acción de la sprint hemos perdido todas las oportunidades. Pero el ritmo estaba, sé lo que hubiese podido hacer".

"Al principio sí que me he enfadado. Desde luego que no ha sido fácil. Cuando al final tienes oportunidad y después de tanto tiempo que no estás ahí, pues tenía una buena oportunidad. Pero bueno, después al final son carreras. Un día le pasa a él, otro día me pasa a mí. Es lo que hay", ha reconocido Rins en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.