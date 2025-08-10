El llamativo consejo de un campeón del mundo de F1 a Red Bull: "Poner a Alonso al lado de Verstappen..."

Jacques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997, cree que Max necesita un compañero que le compita y entre los nombres que sugiere está el de Fernando.

Fernando Alonso y Max Verstappen están viviendo realidades algo distintas esta temporada. El asturiano ha ido de menos a más con un Aston Martin que ha mejorado considerablemente sus prestaciones y que ha permitido a Fernando sacar una gran cantidad de puntos estas últimas carreras. Cabe recordar que pasaron ocho carreras hasta que el asturiano consiguió estrenar su casillero.

Verstappen, por el contrario, comenzó el año dando la sensación que podría dar guerra a los McLaren pero en las últimas pruebas el Red Bull no el ha permitido luchar ni por victorias ni por podios. Eso, sumado a los malos resultados de su compañero Yuki Tsunoda hacen que Red Bull esté viviendo una temporada muy complicada.

De cara a revertir la situación, Jaques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997, aconseja a la escudería austríaca que reemplace al japonés. Curiosamente, el nombre de Alonso aparece entre los candidatos que propone el expiloto: "Sería bueno ver a un Leclerc junto a Max para ver lo bueno que es realmente".

"O sería bueno poner a Alonso ahora al lado de Max, porque eso es algo que ya sabemos. Sería bueno poner a Norris al lado de Max, para ver si Norris es excepcional o simplemente muy bueno. Sabemos que Max es excepcional, pero los pilotos a su lado simplemente no han sido lo suficientemente buenos y no tiene sentido decir: '¡Pobres!'. No, simplemente no son lo suficientemente buenos. Eso es todo. Apenas son buenos", ha reconocido Villeneuve en unas declaraciones para 'Vision4sport'.