El jefe de Red Bull ataca a Mercedes por los rumores sobre el futuro de Max Verstappen: "Fue molesto"

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, culpa a Toto Wolff del lío contractual de Max Verstappen y sus supuestas cláusulas de salida.

Max VerstappenMax VerstappenGetty

Max Verstappen anunció que se quedaba en Red Bull cuando todos los rumores le colocaban en Mercedes. Al menos un año más. Y en su equipo han señalado directamente a Toto Wolff, jefe de las flechas de plata, denunciando que fue "molesto" todo lo que ocurrió en el mercado de la Fórmula 1.

En palabras que recoge 'SoyMotor', Marko no está nada contento con el comportamiento que ha tenido Wolff, manteniendo conversaciones con el cuatro veces campeón el Gran Circo.

"Por supuesto que fue molesto, sobre todo, porque todos creían saber mejor que nosotros cómo era la cláusula de rescisión. Pero sabemos que todo eso fue impulsado, en parte, por Toto Wolff", denuncia Marko en medio del parón veraniego de la competición.

Él siempre confió en que Max se iba a quedar: "Siempre lo tuve claro, porque no habría tenido sentido que Max Verstappen cambiara de equipo en 2026".

El neerlandés confirmó que seguiría en Red Bull. Pero en sus palabras habló del año que viene. Nada más. Su contrato hasta 2028 podría romperse en caso de que el rendimiento del coche no estuviera a la altura.

