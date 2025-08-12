El jefe de Mercedes suelta la bomba: ¡ve a Aston Martin luchando por el mundial en 2026!

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que "espera mucho" de la asociación entre Aston Martin y los motores Honda.

Todo puede cambiar en la Fórmula 1 de 2026. Las nuevas reglas podrían colar a nuevos equipos en la parte alta de la tabla. Y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que a la lucha entre su equipo y Ferrari... se podría unir Aston Martin. El equipo de Fernando Alonso y de Adrian Newey.

En 'La Gazzetta dello Sport', habla de cómo podría ser la nueva batalla en el campeonato.

"Espero que Ferrari sea muy competitivo en 2026. Por otro lado, Honda ha demostrado su fortaleza en un pasado reciente. Espero mucho de ellos en su asociación con Aston Martin. Luego está Red Bull con los nuevos motores, está Audi... Todos quieren llegar listos y ser competitivos, y veremos quién ha trabajado mejor", dice el jefe de las flechas de plata.

Espera una batalla a dos contra Ferrari: "Ver a Ferrari contra Mercedes sería maravilloso. Es un clásico".

"Y luego Lewis y Charles contra Kimi y George, un desafío increíble. Un piloto italiano contra un coche italiano: ¿te lo imaginas? No tengo ninguna duda de que este duelo ocurrirá, el año que viene o en el futuro. Lo viviremos y será genial", pide el jefe de Mercedes.

No cuenta con McLaren para esa lucha. Y eso que los papaya son el coche a batir en este momento y el que parte con ventaja para las nuevas normas.