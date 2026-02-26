El equipo Honda en MotoGP, al rescate de Fernando Alonso y Aston Martin: así lo confirma su jefe

Koji Watanabe ha declarado que desde Honda ya trabajan en la fusión de ambos proyectos para lograr incorporar la tecnología de sus motos en el nuevo Aston Martin del asturiano.

Honda continúa trabajando a fondo para desarrollar el motor más competitivo posible para el Aston Martin de Fernando Alonso. Hasta ahora, las dificultades son evidentes y el coche diseñado por Adrian Newey no ha terminado de rendir según lo esperado en la pretemporada de 2026. La marca de Koji Watanabe buscará no repetir los errores durante su etapa con McLaren entre 2015 y 2017.

"Es evidente que no estamos satisfechos con nuestra situación actual", afirmaba el japonés sobre la unidad de potencia desarrollada para el AMR26. Sin embargo, para solucionar esta problemática, Watanabe ha confirmado el llamativo plan que están llevando a cabo dentro de Honda. Se trataría de una fusión con MotoGP.

"Estamos impulsando firmemente la cooperación entre los programas de nuestras dos principales categorías de carreras, F1 y MotoGP y combinarlos para alcanzar el éxito en cada campeonato", explicaba el presidente de HRC para 'F1Gate'. La tecnología que emplea Honda para sus dos equipos en la categoría reina del motociclismo podría ser la solución para impulsar el coche de Alonso en 2026.

Más en profundidad, Koji avanzaba que desde la corporación japonesa ya se han puesto manos a la obra para ello: "Estamos considerando cómo transferir y compartir conocimientos entre ambos proyectos y combinarlos para alcanzar el éxito en cada campeonato".

Sobre la nueva normativa de la Fórmula 1 y futuros cambios a largo plazo, su líder espera que "sean coherentes con la dirección tecnológica de Honda". La hoja de ruta es muy clara: "Nuestro futuro reside en la electrificación y los híbridos".

Aunque esto supone un gran reto para la marca, que dependería de las futuras decisiones de la FIA. La existencia de un sistema híbrido específico y "coherente" con la filosofía de la corporación de Watanabe sería la condición imprescindible para que la unidad de potencia de Honda pudiera desarrollarse exitosamente en la F1 tanto a corto como a largo plazo.

Por ahora, continúan "colaborando codo con codo" con Adrian Newey y Andy Cowell. Este es el nuevo plan que Honda plantea para fructificar a largo plazo una "sólida" relación con Aston Martin. Un factor que puede ser clave en los resultados y el rendimiento de Fernando Alonso no solo en 2026, sino también en los próximos años.