La continuidad de Fernando Alonso en 2027, más cerca a pesar de la 'pesadilla' del Aston Martin-Honda

El pasado mes de septiembre, el bicampeón de F1 aseguró que "si el coche fuese mal, hay posibilidades de que siga un año más para acabar con buen sabor de boca".

Con los pobres resultados de Aston Martin en los test de Barcelona y Bahréin, que indican que el AMR26 puede ser el peor coche de la parrilla en Melbourne, cobran sentido las declaraciones de Fernando Alonso el pasado mes de septiembre.

Entonces, mientras afrontaba el tercio final de la temporada, el asturiano concedió una entrevista a 'As' en la que, entre otros aspectos, reflexionó sobre su retirada.

Alonso puso el foco en la nueva normativa como su última bala para poder ganar: "Es la última oportunidad para intentar ganar otro gran premio, disfrutar de cosas buenas, subir al podio y luchar por un campeonato. Hay muchas esperanzas puestas en el cambio de 2026. Para mí emocionalmente es un cambio muy importante".

Pero, ¿y si aún no estaban preparados en 2026?, ¿y si necesitan más tiempo? Fernando afirmó que las posibilidades de seguir en 2027 aumentaban exponencialmente.

"Depende de la sensación que tenga el año que viene, de cómo me sienta físicamente y mentalmente. Pero no lo sé. Ahora no tengo una idea clara. Si el coche fuese mal, hay posibilidades de que siga un año más para acabar con buen sabor de boca. Si el coche fuese bien, es probable que 2026 sea mi último año", explicó.

"Hay más posibilidades de hacerlo bien en 2027 o 2028, cuando haya una estabilidad en el grupo humano que tenemos ahora con Adrian Newey. El primer año puede que hagan bien las cosas, pero para el segundo o el tercero está garantizado que harán bien las cosas", añadió.

Pues bien, hace unas semanas, también en 'As' y ya conociendo cómo iba a ir el AMR26 estos primeros meses de año, Alonso apuntó que le gustaría tomar una decisión en septiembre sobre continuar o no.

"Tomar una decisión en abril o mayo puede ser acertada o equivocada en septiembre, depende de cómo vayan las evoluciones. Cuanto más se pueda esperar, mejor. Esa sería mi intención, esperar a septiembre para tomar una decisión", señaló.

Eso sí, sabe que la espada de Damocles puede estar antes sobre él: "Si el equipo quiere saber en primavera si vas a continuar o no en primavera, para no quedarse sin opciones de otros pilotos que estén en el mercado, tendré presión por parte del equipo para tomar una decisión lo antes posible".

Por el momento, las expectativas en torno a Aston Martin en este inicio de temporada son de todo menos halagüeñas. Queda por ver cómo evolucionan a lo largo del año... y si Fernando tiene estómago y paciencia para aguantar hasta entonces desde el fondo de la parrilla.