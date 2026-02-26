Claves del tratado sobre Gibraltar: España tendrá la última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia

Las claves del acuerdo sobre Gibraltar: fin de la verja y control de pasaportes en el puerto y aeropuerto

Los detalles El acuerdo elimina la Verja, garantiza la libre circulación de personas y mercancías y establece un marco de cooperación fiscal, medioambiental y social, manteniendo la posición española sobre la soberanía.

El Ministerio de Exteriores ha anunciado un tratado "histórico" con Reino Unido sobre Gibraltar, marcando una nueva etapa de convivencia para el Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa. Este acuerdo establece un marco jurídico que promueve el desarrollo económico, refuerza las garantías sociales y consolida la cooperación, mientras España mantiene su reclamación de soberanía. El tratado elimina la Verja, permitiendo la libre circulación de personas y mercancías, y regula la fiscalidad y el medioambiente. Además, incluye garantías sociales y mecanismos de cumplimiento. Este acuerdo impulsa oportunidades económicas y estabilidad para los más de 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar.

El ministerio de Exteriores ha hecho público el tratado "histórico" acordado con Reino Unido para Gibraltar. "Una nueva etapa de convivencia y futuro para el Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa", destaca el Ministerio.

El texto definitivo del tratado que se publica hoy establece un marco jurídico integral que favorece el desarrollo económico, refuerza las garantías sociales y consolida la cooperación entre las partes, al tiempo que España mantiene intacta su reclamación de soberanía, según valora Exteriores.

Fin de la Verja y libre circulación de personas

El tratado contempla la desaparición de la Verja, eliminando el último muro de Europa continental. Se establece la libre circulación de personas entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar, lo que beneficiará especialmente a los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente.

No habrá controles de pasaporte entre ambos territorios. España asumirá los controles Schengen en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar. Asimismo, las autoridades españolas tendrán última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia.

Libre circulación de mercancías

El tratado regula la circulación de mercancías mediante un sistema de controles armonizados. Así, España realizará los controles aduaneros de las mercancías que entren en Gibraltar. Y se establecerán controles de equipaje para viajeros con destino a la Unión Europea y Gibraltar, garantizando la seguridad y el cumplimiento de la normativa comunitaria.

Convergencia fiscal

El acuerdo incorpora medidas de convergencia en materia de fiscalidad indirecta sobre mercancías. Gibraltar aplicará un impuesto indirecto equivalente al IVA, comenzando en un 15% desde la entrada en vigor del tratado y completando la convergencia en un plazo de tres años. Además, se establecen disposiciones específicas para el tabaco conforme a la normativa europea. Estas medidas buscan evitar distorsiones económicas y reforzar la equidad en todo el entorno.

Medioambiente

El texto prevé la adaptación a la normativa medioambiental comunitaria y la creación de un mecanismo conjunto de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, se garantiza el cumplimiento de los estándares europeos en esta materia, reforzando la protección del entorno natural compartido.

Garantías sociales y mecanismos de cumplimiento

El tratado incorpora garantías destinadas a asegurar un desarrollo equilibrado y justo. Para ello, se establece la creación de un mecanismo financiero de formación para el empleo y otras medidas sociales para compensar desigualdades de renta, el refuerzo de la coordinación en materia de seguridad social, y medidas de protección específica de los trabajadores transfronterizos.

España tendrá un papel central en la aplicación del Acuerdo, incluyendo la iniciativa para suspender su aplicación, aplicar salvaguardas o rescindir el acuerdo.

Además, España mantiene plenamente su posición sobre la soberanía, como recoge expresamente el texto del acuerdo.

Una nueva etapa para el Campo de Gibraltar

Este tratado abre una nueva etapa para los más de 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, impulsando oportunidades económicas, estabilidad institucional y perspectivas de futuro en una región estratégica para España y Europa. El acuerdo constituye un paso decisivo hacia un espacio compartido de prosperidad, cooperación y confianza, consolidando un modelo de relación que prioriza el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad regional.

El ministro Albares ha remitido el texto este mismo jueves a los presidentes de las comisiones de exteriores del Congreso y del Senado, a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a la Junta de Andalucía y a los actores sociales y económicos de la zona, con quienes se ha reunido en diversas ocasiones para explicar tanto las negociaciones como la conclusión del acuerdo. Igualmente, y tal como ya hiciera en 2025, ha solicitado comparecer en el Congreso para explicar de nuevo el tratado.

