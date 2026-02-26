¿Es el de marzo el último cambio de hora que vive España?

El verano empieza, astronómicamente hablando, el 21 de junio, pero España cambia al horario de verano mucho antes. Este año lo hace un día antes que el año pasado... ¿pero será la última vez que ocurra?

El verano, en términos astronómicos, comienza en España —y en todo el hemisferio norte— el 21 de junio, pero en España el cambio al horario de verano se hace mucho antes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge, hasta ahora, todos los cambios de hora hasta el último de 2026, cuando se recuperará de nuevo el horario de invierno, y por ahora no hay ninguno más confirmado.

El siguiente cambio de hora, al horario de verano, tendrá lugar la madrugada del domingo 29 de marzo, cuando a las 2:00h en la península el reloj pase a dar las 3:00h. Dado que ocurre de manera simultánea en toda España, con diferentes husos horarios, en Canarias a la 1:00h de la madrugada pasarán a ser las 2:00h, y en todos los casos, el día pasará a tener 23 horas. Porque con el cambio al horario de verano perdemos una hora de sueño (o de trabajo, si tenemos turno de noche, o de fiesta, si es lo que estamos haciendo).

Sin embargo, eso no significa que este vaya a ser el último cambio de hora al horario de verano que viva España: la información sobre las fechas de los siguientes cambios horarios se publica en bloques, por lo que es de esperar que, este año, el BOE publique el siguiente decreto ley que con los cambios de horario de 2027 hasta 2031.

Siempre y cuando no avance la última propuesta de Pedro Sánchez, que ha animado a poner fin a los cambios de hora aprovechando que el BOE sólo prevé los cambios hasta 2026. "Ya no tiene sentido", asegura. Aunque es una petición particular, la Comisión Europea ha apoyado la postura de España con el fin de buscar una posición común en la UE. Ya lo ha hecho en el pasado, y sí, la mayoría de los países de Europa están a favor de eliminar los cambios de hora. Las siguientes dudas serían, en caso de llegar a un acuerdo, elegir el horario fijado de manera definitivo: el horario de verano es el favorito de los españoles; el de invierno, el de los expertos.

"Es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace seis años acabar con el cambio horario", recuerda el jefe del Ejecutivo, que avanza que "el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y que dejemos de cambiar, por fin, en el año 2026". La "política útil", concluye, "es la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y lo lleva a su legislación".

Por ahora, no se ha avanzado en esta dirección, por lo que cabe pensar que ni el de marzo de 2026 ni el de octubre, cuando se recupere el horario de invierno, serán los últimos cambios de hora que se vivan en España.