El precio de la vivienda en España, disparado: en 4 comunidades autónomas ha subido más de un 10%

La compra de vivienda también sube, aunque no al mismo ritmo. Mientras todo esto ocurre, el acceso de alojamiento para los más jóvenes y vulnerables se hace cada vez más complicado.

La vivienda es, subjetiva y objetivamente, uno de los grandes problemas de la España actual: para el 42,6% de los españoles es su primera preocupación, según el barómetro del CIS publicado en enero, mientras que el 29,2% de los jóvenes de 18 a 25 años y el 30,5% de entre 25 y 34 años lo considera, además, el primer problema a nivel personal al que tiene que hacer frente en la actualidad.

No es de extrañar, si atendemos a los últimos datos: el precio medio del alquiler se ha disparado un 46% desde 2021, y en compraventa, 2025 ha sido un año negro para la vivienda, con la mayor subida de precios en casi 20 años. Los jóvenes y los más vulnerables son los más afectados. "El precio de los pisos ha subido una barbaridad", aseguraba a laSexta una joven que, a este paso, va a tardar en independizarse, algo que "deprime" cada vez más. Y es que el precio de la vivienda no deja de batir récords: el último año, según los datos del Consejo General del Notariado, ha subido un 7,5%, batiendo los máximos registrados en 2007, en el pico de la burbuja inmobiliaria.

En algunas comunidades autónomas, de hecho, este crecimiento del precio del suelo ha estado por encima del 10%: en Murcia y en Cantabria ha subido un 14,4%; en Madrid, un 13,3% y en Canarias, un 12%. En Castilla y León roza el 10%, con el precio un 9,6% por encima del año anterior; en la Comunidad Valenciana ha sido del 9,4%; en Extremadura, del 9,2%; en Cataluña, del 91% y en Baleares, del 8,9%.

Los importes más elevados se dieron en Baleares (4.061 euros/m2); Comunidad de Madrid (3.463 euros); País Vasco (2.995 euros); Cataluña (2.323 euros) y en Canarias (2.177 euros). En general, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 1.902 euros, el 7,5% más que en 2024, y superó el máximo histórico de 2007 (1.832 euros/m²). Según los notarios, esta dinámica alcista no muestra síntomas de ralentizarse.

Los precios mostraron durante el año un crecimiento sostenido durante todos los trimestres, con tasas interanuales que oscilaban entre el 6% y el 9%. Por tipo de vivienda, el mayor incremento lo protagonizaron los pisos, con una subida del 10,1% hasta los 2.186 euros/m², superando igualmente los máximos de 2007. Por su parte, el precio de las viviendas unifamiliares se situó en los 1.424 euros/m², el 3,8% más, hasta niveles similares a los de la burbuja.

Sube el precio... pero continúa la compra de vivienda

En este contexto, la compraventa no desciende, pero desde luego no aumenta a la misma velocidad: en 2025 creció un 4,4%, el segundo mejor dato de operaciones de la serie histórica. Además, la concesión de préstamos hipotecarios para la compra de una vivienda subió un 13,7% al cierre de 2025, un contexto marcado por el déficit de producto disponible que arrastra España para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y más vulnerables.

En 2025, el número de compraventas aumentó un 4,4% anual hasta las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 de 2007. Sin embargo, los notarios subrayan que en los últimos meses las compraventas muestran signos de estancamiento con una ligera flexión a la baja. A lo largo del año han mostrado una evolución desigual, ya que mientras que en el primer trimestre fue especialmente intenso en compraventas, en los dos siguientes se produjo una "notable" desaceleración hasta cerrar el año con tasas negativas los últimos tres meses del ejercicio.

Las compraventas de pisos aumentaron un 2,3% hasta las 567.564 unidades (por debajo de las cifras de 2007), mientras que las unifamiliares tuvieron una mayor subida (11,5%) hasta llegar a las 185.097 unidades y superar el máximo histórico de hace 18 años. Las operaciones subieron en todas las comunidades salvo en Madrid (-4,7%), Canarias (-4,7%) y Baleares (-0,4%). Los mayores incrementos se dieron en Castilla y León (13,6%) y País Vasco (12%), Extremadura (9,9%) y Aragón (9,1%). Según los notarios, la superficie media de la vivienda en España aumentó un 0,5% interanual en 2025 hasta los 112,7 m2.

Los nuevos préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda aumentaron un 13,7% en 2025 con 389.090, mientras que su cuantía promedio se incrementó un 11,8% hasta los 173.989 euros. Las hipotecas para adquirir una casa crecieron en todas las comunidades y las subidas más significativas se dieron en Extremadura (21,2%); Asturias (18,7%); Castilla-La Mancha (18,7%); Aragón (18,7%); Cataluña (18,5%); Galicia (17,6%); Castilla y León (17,2%), Murcia (15,9%) y La Rioja (15,6%).

