La esperanza de un exjefe de la F1 sobre Aston Martin: "Si Honda reacciona, ningún otro motor..."

Gary Anderson, exdirector de Jordan y Jaguar, cree que Honda va a reaccionar y a partir de ahí Aston Martin se meterá en la pelea.

Aston Martin ha sido la gran decepción de la pretemporada. Llegaban como posibles candidatos a todo en las nuevas normas de la Fórmula 1, pero han acabado en el fondo de la parrilla. Su 2026, al menos en las primeras carreras, se antoja muy complicado. Incluso dramático.

Pero hay esperanzas. En 'The Race' el exdirector de Jordan y Jaguar, Gary Anderson, lanza un mensaje positivo.

Porque a pesar de los problemas, cree que Honda puede reaccionar y a partir de ahí todo cambiará: "Una vez que Honda reaccione, ningún fabricante de motores será mejor ni más rápido en tomar las medidas necesarias. Solo necesita un empujón para ponerse en marcha. Y creo que todos en Sakura ya lo han recibido".

"El coche en el circuito no luce muy bien... los pilotos, tanto por radio como entre bastidores, se quejan de todo, pero destacan principalmente los problemas de conducción y manejo", dice el que fuera jefe destacado de la F1.

Aston Martin no pudo completar muchas vueltas, por lo que las pruebas se quedarán en lo mínimo: "Hasta que no se tiene un día realmente malo como el de Aston Martin al final de las pruebas, cuando las pruebas se limitaron a unas pocas vueltas de entrada y salida, Honda habría pensado que la mejora estaba a la vuelta de la esquina".

"Probablemente se podría decir lo mismo de los problemas que tuvo con McLaren, sobre todo en 2015 y 2017...", analiza Gary Anderson.

Fernando Alonso no quiere que se repita aquella terrible historia. Su deseo es que el final de su carrera sea luchando por todo. Pero de momento Aston Martin eso no se lo puede dar.